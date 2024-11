Mundo Joe Biden parabeniza Trump e o convida para “discutir transição”

Presidente dos Estados Unidos planeja fazer um discurso à nação ainda nesta semana. (Foto: Oliver Contreras)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou com Donald Trump nessa quarta-feira (6) para parabenizá-lo por sua vitória nas eleições presidenciais e o convidou para um encontro na Casa Branca, de acordo com um funcionário do governo americano. Ainda segundo ele, Biden está planejando discursar para a nação nesta quinta (7).

“O presidente Biden expressou seu comprometimento em garantir uma transição tranquila e enfatizou a importância de trabalhar para unir o país”, declarou o funcionário. “Ele também convidou o presidente eleito Trump para se encontrar com ele na Casa Branca. A equipe coordenará uma data específica em um futuro próximo.”

Biden também falou com a vice-presidente Kamala Harris, candidata derrotada, e “parabenizou a vice-presidente por sua campanha histórica”.

Mais cedo, também nessa quarta, Kamala ligou para Trump e reconheceu a derrota na eleição. Ela também parabenizou o republicano pela vitória. No final da tarde (horário de Brasília), em discurso, a democrata defendeu uma transição pacífica de poder para a nova gestão e pediu a união entre os norte-americanos.

Kamala iniciou o discurso agradecendo pela confiança do público. Ela também citou a própria família, o presidente Joe Biden e o vice dela na chapa, Tim Walz.

“Meu coração está pleno de gratidão pela confiança que vocês tiveram em mim. Está também cheio de amor pelo nosso país e pela vontade de seguir adiante”, disse.

Ela afirmou que o resultado da eleição não era o esperado pela campanha, mas garantiu que irá continuar lutando para que os Estados Unidos continuem sendo um país livre. “A luta pela nossa liberdade vai exigir muito de nós, mas, como sempre falamos, gostamos de trabalhar duro. E a luta pela nossa liberdade sempre vale a pena.” Ao longo do dia, outros líderes mundiais também já parabenizaram publicamente o candidato republicano pela vitória. Dentre os quais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se manifestou pelas redes sociais, informando que a “democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada”.

É previsto que Lula converse por telefone com Trump nos próximos dias, mas ainda não há uma data exata de quando isso deverá acontecer. O brasileiro disse também que deseja uma convivência “civilizada” com o presidente eleito dos Estados Unidos.

“Eu não conheço pessoalmente o Trump. Eu conheço o Trump de ouvir dizer, de ver matéria dele, de ver ele na televisão. Mas eu espero que a convivência seja convivência civilizada que já tive com o Bush, quer era do Partido Republicano, que eu já tive com o Obama, que eu já tive com o Biden. Essa é a relação que eu quero estabelecer”, declarou, em entrevista à Rede TV. “Uma relação entre dois chefes de Estado, cada um representa o seu país, cada um tem interesses próprios nacionais”, prosseguiu.

Antes das eleições, o petista já havia declarado apoio à candidatura de Kamala Harris que, segundo ele, era uma opção melhor para o sistema democrático norte-americano.

Lula reiterou que respeita as eleições e o resultado anunciado.

“Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Portanto, eu respeito o fato dele ter sido eleito pelo povo americano”, disse.

