Mundo Porta-voz do governo russo diz que Putin não planeja parabenizar Trump por vitória nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Dmitry Peskov declarou que a Rússia está monitorando cuidadosamente as informações sobre a eleição dos EUA. (Foto: Reprodução)

O presidente russo, Vladimir Putin, não tem planos de parabenizar o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse o porta-voz do Kremlin. “Não vamos esquecer que estamos falando de um país hostil que está direta e indiretamente envolvido na guerra contra nosso Estado”, afirmou Dmitry Peskov.

Peskov declarou que a Rússia está monitorando cuidadosamente as informações sobre a eleição dos EUA e é improvável que faça uma avaliação oficial até ver “palavras e ações concretas”.

“Ainda há algo a fazer, considerando que o atual presidente dos EUA permanecerá no cargo por quase mais um mês e meio”, disse Peskov nessa quarta-feira (6).

Peskov destacou “declarações significativas” de Trump, incluindo o que o Kremlin se referiu como “seu desejo de acabar com as políticas em andamento de estender guerras antigas e começar novas”.

“À medida que ele se prepara para entrar, ou quando já entrou no Salão Oval, reconhecemos que às vezes as declarações assumem um tom diferente. Portanto, estamos analisando tudo cuidadosamente, observando e tiraremos conclusões com base em palavras e ações específicas”, disse Peskov.

“Nós dissemos repetidamente que os EUA estão em posição de ajudar a pôr fim ao conflito. Claro, isso não pode ser alcançado da noite para o dia.”

Quando perguntado se Trump poderia ficar ofendido pela falta de parabéns de Putin, o porta-voz do Kremlin acrescentou: “É praticamente impossível que as relações piorem ainda mais. As relações estão atualmente em seu ponto histórico mais baixo.”

Zelesnky

Apesar de ter colocado em dúvida o apoio contínuo dos EUA à Ucrânia ao longo da campanha, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, parabenizou Donald Trump por “sua impressionante vitória eleitoral”.

Na rede social X (antigo Twitter)e antes mesmo de Trump ser declarado vencedor, Zelensky escreveu sobre suas esperanças de que os EUA e a Ucrânia trabalhem para pôr “um fim à agressão russa contra a Ucrânia”.

“Estamos interessados ​​em desenvolver cooperação política e econômica mutuamente benéfica que beneficiará ambas as nossas nações. A Ucrânia, como uma das potências militares mais fortes da Europa, está comprometida em garantir paz e segurança de longo prazo na Europa e na comunidade transatlântica com o apoio de nossos aliados.”

Ele ainda afirmou estar ansioso para “parabenizar pessoalmente o presidente Trump e discutir maneiras de fortalecer a parceria estratégica da Ucrânia com os Estados Unidos.”

https://www.osul.com.br/porta-voz-do-governo-russo-diz-que-putin-nao-planeja-parabenizar-trump-por-sua-vitoria-nos-estados-unidos/

2024-11-06