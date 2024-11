Mundo Com Trump de novo no poder, governo Lula teme esvaziamento da COP30 em Belém do Pará

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lula acredita que é grande a chance de o republicano “boicotar” a definição de novas metas climáticas para 2035. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula acredita que é grande a chance de o republicano “boicotar” a definição de novas metas climáticas para 2035. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo brasileiro teme um esvaziamento da COP30 com a vitória do republicano Donald Trump nas eleições americanas. O principal receio de auxiliares diretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é com uma eventual decisão de tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris — tal como Trump fez em sua primeira administração.

Mesmo com os Estados Unidos permanecendo, o governo Lula acredita que é grande a chance de o republicano “boicotar” a definição de novas metas climáticas para 2035. Na COP30, que terá Belém (PA) como sede em novembro de 2025, os países deverão apresentar suas metas intermediárias para a redução dos gases de efeito-estufa. Muitas nações desenvolvidas assumiram o compromisso de “net zero” (emissões líquidas zero) até 2050.

Para que esse não seja um compromisso apenas de longo prazo, pouco verificável no decorrer do caminho, são fixadas as metas intermediárias — que hoje vão até 2030. A COP30 vai estendê-las para 2035.

Sem uma nova meta dos Estados Unidos, que são os principais emissores globais junto com a China, o governo brasileiro antevê um grau de ambição bem mais limitado na conferência climática. Há ainda uma questão de peso político. O presidente Joe Biden nomeou, no começo de seu mandato, John Kerry como enviado especial da Casa Branca para o clima.

Kerry tinha a relevância de um ex-secretário de Estado e ex-candidato presidencial pelo Partido Democrata. Ninguém imagina, no Palácio do Planalto, alguém com esse peso sob Trump. Outro aspecto a ser discutido na COP30 é o financiamento para ações de mitigação e adaptação ao aquecimento global. Os países emergentes e mais pobres querem recursos para essas ações.

Com frequência, cobram a liberação de US$ 100 bilhões anuais — promessa do Acordo de Paris — para o financiamento climático. Em uma gestão Trump, acredita-se que será praticamente impossível arrancar recursos financeiros dos Estados Unidos para isso.

Lula parabeniza Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou, nessa quarta-feira (6), o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O petista desejou sorte e pregou diálogo e trabalho conjunto pela paz.

“Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo”, afirmou Lula.

Lula deu as declarações em postagem em uma rede social. Na semana passada, durante entrevista a um veículo de comunicação francês, o petista declarou apoio à democrata Kamala Harris. Na ocasião, o presidente brasileiro disse que a vitória de Kamala era um caminho mais seguro para o fortalecimento da democracia no mundo e que torcia por ela.

A vitória de Trump foi divulgada por volta das 7h35 dessa quarta-feira. O resultado foi anunciado após ser atingida uma margem segura de votos em que não é mais possível que ele seja superado pela democrata Kamala Harris, ainda que a contagem de cédulas pelo país não tenha sido totalizada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/com-trump-de-novo-no-poder-governo-lula-teme-esvaziamento-da-cop30-em-belem-do-para/

Com Trump de novo no poder, governo Lula teme esvaziamento da COP30 em Belém do Pará

2024-11-06