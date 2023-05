Mundo Joe Biden quer que companhias aéreas indenizem passageiros dos Estados Unidos por longos atrasos

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Presidente norte-americano disse que as regras de compensação por atraso serão propostas até o final do ano. (Foto: Divulgação)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nessa segunda-feira (8) que seu governo está redigindo novas regras que exigirão que as companhias aéreas compensem monetariamente os passageiros por atrasos significativos ou cancelamentos de voos quando a responsabilidade pelo incidente for das companhias.

“A nossa maior prioridade tem sido conseguir um acordo melhor para os viajantes aéreos americanos”, disse Biden.

Esta é a mais recente de uma série de medidas tomadas pelo governo Biden para reprimir as companhias aéreas e reforçar as proteções aos consumidores para voos domésticos nos Estados Unidos e voos internacionais que tenham um destino ou origem norte-americana.

“As viagens de verão colocarão uma enorme pressão sobre o sistema”, disse o secretário de Transportes dos EUA, Pete Buttigieg, nesta segunda-feira. “As companhias aéreas precisam aceitar sua responsabilidade fundamental de atender melhor os passageiros”.

O Departamento de Transporte dos EUA não especificou quanto dinheiro pretende exigir que as companhias aéreas paguem aos passageiros por atrasos significativos, mas perguntou a elas no ano passado se concordariam em pagar ao menos 100 dólares por atrasos de pelo menos três horas causados pelas empresas.

Biden disse que as regras de compensação por atraso serão propostas até o final do ano, mas pode levar anos para finalizá-las, e algumas companhias aéreas questionam em particular se o departamento tem autoridade legal para exigir compensação por atrasos.

Sobrinho de Kennedy

Soa incoerente um ativista antivacinas lançar-se pré-candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, que, durante a pandemia, articulou a defesa fervorosa do imunizante. Há ainda outro agravante: ele pertence à mais importante dinastia política dos EUA, como sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy e filho do ex-senador e procurador-geral Bob Kennedy, ambos assassinados na década de 1960.

Quem é Robert Kennedy Jr? Desde que anunciou sua candidatura às primárias democratas, Robert vem subindo nas pesquisas e acumula entre 10 e 19 pontos percentuais, apesar de seu discurso desconectado com os fundamentos do partido. Nas duas últimas décadas, de ativista ambiental, ele tornou-se um cético sobre todo o tipo de vacinas.

Comanda a organização Children’s Health Defense que disseminou teorias conspiratórias, como a que vincula os imunizantes ao autismo — amplamente rechaçada pela comunidade científica. Quarto membro da família a buscar a Presidência dos EUA, Robert Kennedy Jr. critica Biden por “sua fusão corrupta entre o Estado e o poder corporativo” e tem uma legião de fãs republicanos, sobretudo os extremistas, que compartilham a retórica irresponsável e estridente contra as vacinas.

Durante a pandemia, fez oposição aberta às medidas restritivas defendidas pelo então conselheiro de saúde da Casa Branca, Anthony Fauci, e meteu os pés pelas mãos ao compará-las à Alemanha nazista.

O ativista tem fama de lunático e não é respeitado pelos membros mais notórios do clã, que já vieram a público para desmenti-lo. Mas seu crescimento nas pesquisas é inegável e intriga analistas e estrategistas políticos. Como ele angaria apoio e como isso seria capaz de minar a candidatura de Joe Biden à reeleição?

A primeira resposta é óbvia, mas não suficiente. Trata-se de um Kennedy, sobrenome que ainda coabita fortemente no imaginário da sociedade americana. Ainda assim, há dois anos, seu sobrinho Joseph III amargou a primeira derrota de um Kennedy nas primárias a senador em Massachusetts, o berço onde o clã se enraizou politicamente.

A família cultiva laços fortes com Biden e sinaliza repetidamente que pretende continuar a mantê-los, distanciando-se com firmeza do pré-candidato. Caroline, filha do ex-presidente, é a embaixadora dos EUA na Austrália. E o próprio Joe Kennedy III, apesar da derrota nas primárias, foi transformado em enviado especial para a Irlanda do Norte e viajou no mês passado para Belfast com o presidente.

Nesse contexto, Biden não precisa se preocupar. Bobby Kennedy não oferece perigo por ser considerado um pária dentro da dinastia e do partido.

