Geral Jogador acusado de racismo por Neymar já zombou da altura de Messi

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Álvaro González debochou da altura de Messi em partida contra o Barcelona em 2016. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marselha, coleciona desafetos no futebol. No último domingo, o defensor espanhol adicionou Neymar, do PSG, a sua lista. No clássico entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, pela primeira rodada do Campeonato Francês, o brasileiro foi chamado de “macaco” e agrediu o adversário, sendo expulso após o VAR identificar a agressão.

Na saída de campo, Neymar acusou o jogador de racismo para o quarto árbitro, mas foi ignorado. Nas redes sociais, o brasileiro se manifestou e deu detalhes da discussão com Álvaro, e também respondeu uma publicação do espanhol após uma tentativa de defesa.

Outro desafeto

Entretanto, Neymar não é o único desafeto do zagueiro espanhol. Em 2016, no clássico catalão entre Barcelona e Espanyol, o defensor ofendeu Messi após cometer duas faltas. Na segunda infração, o argentino afirmou que Álvaro deixou o braço no lance anterior, e ele respondeu dizendo que não deixaria o camisa 10 seguir em direção ao gol e que ele era “muito baixinho”. Messi retrucou e disse que Álvaro era “muito ruim”. Na ocasião, o Barça venceu o Espanyol por 2 a 0, e se classificou na Copa do Rei.

“Eu não lembro exatamente como foi, mas ele me disse ‘eu sou melhor que você‘, e eu, bem, eu tento fazer o melhor para que ele não me supere em alguns lances. Tento fazer o melhor nas minhas características e possibilidades. Mas não dá para negar (que Messi seja melhor)”, disse o zagueiro após o ocorrido.

Discussão com Piqué

Duas temporadas depois, já com a camisa do Villarreal, foi a vez de González discutir feio com Piqué em um jogo contra o Barcelona, no dia 2 de abril de 2019. O atual jogador do Olympique foi expulso após entrada dura em Suárez, bateu boca com o zagueiro rival, que estava no banco de reservas, e teve de ser contido na saída para o vestiário. As equipes empataram por 4 a 4.

Álvaro González foi revelado pelo Racing Santander, e passou por Zaragoza, Espanyol e Villarreal antes de transferir-se para o futebol francês na temporada passada. Ele não possui títulos oficiais e nem jogos pela seleção principal da Espanha em sua carreira. As informações são dos sites Lance e Globo Esporte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral