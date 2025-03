Esporte Jogador assumidamente gay revela receber ameaças de morte todos os dias na Austrália

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Josh Cavallo, do Adelaide United, se assumiu publicamente em 2021 Foto: Reprodução/Instagram Josh Cavallo, do Adelaide United, se assumiu publicamente em 2021. (Foto: reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Josh Cavallo, primeiro jogador assumidamente gay da Austrália, revelou que recebe diariamente ameaças de morte e que acharia difícil encorajar outros jogadores a se assumirem devido ao ambiente “tóxico” do esporte.

O atleta é um meio-campista do Adelaide United e assumiu sua orientação sexual em 2021. O jogador disse que, apesar do apoio do clube e dos treinadores, assumir sua sexualidade lhe trouxe muita pressão e negatividade.

“Ainda recebo várias, várias, várias ameaças de morte diariamente. E é muito triste ver”, contou durante o podcast Footballers Unfiltered da FIFPRO.

“No mundo do futebol, ser um jogador assumidamente gay é um lugar muito tóxico. É algo que nem todos seriam capazes de lidar e passar. Ainda acho que estamos muito, muito longe de sermos aceitos neste espaço. Então, esses são fatores que as pessoas vão considerar ao se assumirem, mas se assumirem traz toda essa atenção, traz toda essa pressão, traz toda essa negatividade que afetará seu jogo a longo prazo.”

Cavallo já recebeu abuso homofóbico de torcidas do futebol quando jogava pelo Adelaide e falou abertamente sobre esse problema em suas redes sociais.

“É difícil dizer às pessoas: ‘Com certeza, se assuma, seja você mesmo’”, disse ele.

“Mas isso também vem com uma montanha de desvantagens que eu acho que as pessoas não percebem.”

O jogador conta que ter uma rede de apoio o ajudou a “levantar um muro” para protegê-lo do abuso. Ele também conta que gostaria de ser se assumido antes, em vez de esperar os 21 anos, porque se sentia vivendo uma mentira.

“E então eu ficaria tipo, por que isso não aconteceu no futebol? Por que ninguém nunca saiu para ser ele mesmo e ter sucesso e jogar. E eu entendo isso agora, olhando para trás, toda a negatividade, todas as coisas que surgem no seu caminho”, completou.

