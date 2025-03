Esporte “São dois jogos cruciais para a Seleção”, diz Bruno Guimarães

18 de março de 2025

Volante brasileiro fala sobre as partidas contra Colômbia e Argentina. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Bruno Guimarães concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (18) e falou sobre a situação da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil está na quinta colocação da competição e terá dois confrontos, contra Colômbia e Argentina, que podem ser decisivos.

“São dois jogos cruciais para a gente. Estamos tentando focar jogo a jogo, mas o fundamental agora é com a Colômbia”, disse o jogador do Newcastle.

“Estamos muito animados e esperançosos de fazer dois grandes jogos e encaminhar a classificação.”

Bruno Guimarães é um dos jogadores de confiança do técnico Dorival Júnior. Ele é o único jogador que esteve em campo em todas as partidas da Seleção desde que o treinador assumiu a equipe, no início de 2024. Ao todo, foram 14 jogos com a amarelinha.

O atleta diz entender a pressão da torcida por resultados e as críticas pelo desempenho do time, mas assegurou que isso não abala o trabalho do grupo.

“Todo mundo que veste a camisa da Seleção está acostumado com a pressão. Tem que matar um leão por dia, não importa se é clube ou seleção”, disse Guimarães.

“A gente tem que ser sempre melhor do que foi ontem. Não adianta chegar aqui e achar que não temos que molhar. Acho, sim, que podemos ser uma Seleção mais compactada, não importa o adversário.”

