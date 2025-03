Esporte Nacional e Peñarol têm interesse em disputar o Campeonato Gaúcho em 2026

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente da Federação Gaúcha explica o que seria necessário para isso acontecer Foto: Divulgação/FGF Presidente da Federação Gaúcha explica o que seria necessário para isso acontecer. (Foto: Divulgação/FGF) Foto: Divulgação/FGF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dirigentes de Nacional e Peñarol, do Uruguai, levantaram a possibilidade de jogar o Campeonato Gaúcho de 2026. Luciano Hocsman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), falou sobre a possibilidade.

Na manhã desta terça-feira (18), em contato com a Itatiaia, o presidente da instituição negou ter recebido qualquer contato dos representantes dos clubes. Ele também explicou o que seria necessário para que os uruguaios pudessem participar da competição estadual.

“Para que isso possa acontecer, primeiro precisam se desfiliarem da AUF (Associação Uruguaia de Futebol), depois disso pedirem a filiação na FGF, cumprindo todos os requisitos exigidos em nosso estatuto”, disse o Luciano Hocsman.

Após o sorteio das Copas Libertadores e Sul-Americana, na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, a notícia de que Nacional e Peñarol estariam interessados em participar da próxima edição do Gauchão foi veiculada pela imprensa uruguaia, repercutindo no Brasil.

O presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, teria proposto que os dois clubes jogassem o estadual gaúcho da próxima temporada. D’Alessandro, diretor esportivo do Internacional, também teria conversado com o representante carbonero.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/nacional-e-penarol-tem-interesse-em-disputar-o-campeonato-gaucho-em-2026/

Nacional e Peñarol têm interesse em disputar o Campeonato Gaúcho em 2026

2025-03-18