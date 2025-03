Inter Inter tem a segunda melhor defesa entre os clubes da Série A em 2025

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Colorado tomou apenas seis gols na temporada Foto: Ricardo Duarte/Inter Colorado tomou apenas seis gols na temporada. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Em 2025, o Inter aparece na lista de melhores defesas entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Colorado está em segundo lugar, com seis gols tomados. Em primeiro aparece o Atlético-MG, que teve sua defesa vazada apenas quatro vezes.

No Campeonato Gaúcho, única competição disputada pelo Inter até então, sofreu dois gols para o Grêmio e Guarany de Bagé, e um de São Luiz e Caxias.

Melhores defesas em 2025

Atlético: quatro

Inter: seis

Bahia e Ceará: sete

Flamengo e Fortaleza: oito

Juventude: 10

Cruzeiro e Palmeiras: 11

Fluminense e Vasco: 12

Grêmio, Sport e Vitória: 13

São Paulo: 14

Santos: 16

Bragantino: 17

Botafogo: 19

Corinthians: 20

Mirassol: 23

O título do Inter no Gauchão 2025 passou muito pelas boas atuações dos zagueiros. Vitão, 25 anos, e Victor Gabriel, 20, sofreram apenas três gols em nove jogos neste começo de temporada. Um no Grenal da primeira fase, e outro no duelo de volta da final.

Os dois só não fizeram dupla quando Vitão foi poupado: na estreia contra o Guarany (2×2), na goleada sobre o Brasil de Pelotas (3×0) e na última rodada da primeira fase, com o Monsoon (2×0). Os companheiros de Victor Gabriel nestes confrontos foram Clayton Sampaio e Rogel.

