Esporte Presidente da Conmebol faz analogia a macaco ao falar de Libertadores sem times brasileiros

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Alejandro Domínguez publicou uma nota de retratação após divulgação do vídeo Foto: Divulgação/Conmebol Alejandro Domínguez publicou uma nota de retratação após divulgação do vídeo. (Foto: Divulgação/Conmebol) Foto: Divulgação/Conmebol

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, realizou um discurso em português para combater o racismo, mas não anunciou novas medidas para combatê-lo dentro de suas competições. Durante a fala, o presidente da entidade fez uma analogia envolvendo um macaco ao citar a possibilidade de existir uma Libertadores sem clubes brasileiros.

Um caso recente de racismo com o jovem Luighi, do Palmeiras, durante uma partida da Libertadores sub-20, fez com que a presente do clube, Leila Pereira, sugerisse que as equipes brasileiras deixassem as competições da Conmebol.

Na noite de segunda-feira (17), Alejandro Domínguez foi perguntado se imaginava como seria uma Libertadores sem os brasileiros.

“Seria como o Tarzan sem a Chita”, respondeu o presidente da instituição.

Os dirigentes dos clubes brasileiros que estavam no Paraguai para o sorteio dos grupos da nova temporada da competição, demonstraram incredulidade após a divulgação da declaração de Alejandro Domínguez. Durante conversas, revelaram terem visto o vídeo diversas vezes para se assegurarem de que não se tratava de uma montagem.

Os times filiados à Libra se movimentaram para exigir uma retratação do presidente da Conmebol. Pouco tempo depois, uma nova nota oficial foi publicada nas redes sociais de Domínguez.

“Em relação às minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A CONMEBOL Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros.

Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a CONMEBOL. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de descriminação.” Chita é uma personagem da série Tarzan, um macaco do sexo masculino que interpretava uma fêmea. O animal era o bicho de estimação dos protagonistas Tarzan e Jane, sua companheira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/presidente-da-conmebol-faz-analogia-com-macaco-ao-falar-de-libertadores-sem-times-brasileiros/

Presidente da Conmebol faz analogia a macaco ao falar de Libertadores sem times brasileiros

2025-03-18