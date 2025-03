Esporte Inter Miami informa gravidade de lesão de Messi

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O camisa 10 desfalcará a Argentina nos confrontos contra Uruguai e Brasil Foto: Divulgação/Inter Miami O camisa 10 desfalcará a Argentina nos confrontos contra Uruguai e Brasil. (Foto: Divulgação/Inter Miami) Foto: Divulgação/Inter Miami

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (17), o Inter Miami divulgou qual a gravidade da lesão de Lionel Messi, que se machucou durante a vitória da equipe sobre o Atlanta United, pela Major League Soccer. O craque desfalcará a Argentina nas partidas contra Uruguai e Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O jogador realizou uma ressonância magnética que constatou um problema muscular na coxa esquerda.

“Os exames confirmaram a presença de uma lesão de baixo grau no músculo adutor. Sua evolução clínica e resposta ao tratamento determinarão sua disponibilidade para a competição” informou o clube em comunicado.

Messi não estará à disposição do técnico Lionel Scaloni para os confrontos com Uruguai, em Montevidéu, na sexta-feira (21), e Brasil, em Buenos Aires, no dia 25, ambos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

A Argentina lidera as Eliminatórias com 25 pontos, seguidos pelos uruguaios, com 20. Equador e Colômbia, que têm 19, estão na terceira e quarta colocações, respectivamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/inter-miami-informa-gravidade-de-lesao-de-messi/

Inter Miami informa gravidade de lesão de Messi

2025-03-18