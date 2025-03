Política Avião do presidente Lula arremete durante tentativa de pouso no Interior de São Paulo

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O avião deu a volta no aeroporto e pousou normalmente dez minutos depois. Foto: Ricardo Stuckert/PR O avião deu a volta no aeroporto e pousou normalmente dez minutos depois. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva arremeteu durante tentativa de pouso no Aeroporto Bertram Luiz Leupolz, em Sorocaba (SP), na tarde desta terça-feira (18). Em seguida, a aeronave deu a volta e conseguiu pousar normalmente. A informação foi confirmada pelo aeroporto.

O procedimento, considerado seguro e normal na aviação, acontece quando o avião precisa interromper o pouso por alguma razão. A arremetida ocorreu por volta das 15h20, em função do vento forte, conforme informações da assessoria do governo federal. Em seguida, o avião deu a volta no aeroporto e pousou normalmente, por volta de 15h30.

Lula viajou a Sorocaba para visitar a fábrica da Toyota. O compromisso na cidade é o segundo em menos de uma semana, já que, na sexta-feira (14), ele participou da entrega de unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Sorocaba.

O presidente acompanha os trabalhos e a expansão da fábrica automotiva, que, até 2030, investirá R$ 11,5 bilhões no País. O investimento inclui a construção da nova fábrica para produção de modelos híbridos-flex.

A previsão para começar a operação é 2026. A nova fábrica terá capacidade produtiva de 100 mil carros por ano, um aumento de 50% em relação ao atual parque fabril de Sorocaba.

Em outubro de 2024, a Toyota lançou a pedra fundamental do pacote de investimento de R$ 11 bilhões. O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Imposto de Renda

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Lula assinou o texto na solenidade e entregou, simbolicamente, ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) – por onde o projeto deve começar a tramitar.

Ministros e líderes do governo também participaram do evento. Esperado no ato, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), estava em uma solenidade em homenagem aos 40 anos da redemocratização e não compareceu. A expectativa do governo é ter as novas regras em vigor somente em 2026.

“Esse é um projeto que faz justiça, é uma questão de justiça. Ele isenta os trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês, alíquota zero, portanto retira qualquer incidência do Imposto de Renda e reduz a incidência do Imposto de Renda dos trabalhadores que ganham de R$ 5 mil a R$ 7 mil por mês. […] Essa renda em circulação significa crescimento da economia, significa a roda da economia girar”, disse a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Promessa de campanha de Lula e aposta para conter a queda de popularidade do presidente, o projeto beneficia a classe média e precisa da aprovação da Câmara e do Senado, ou seja, não impacta na declaração de IR deste ano.

“Sabemos que o Brasil cobra na fonte o Imposto de Renda do trabalho, e não cobra o Imposto de Renda sobre capital. Depois de muitos e muitos meses de estudo, […] Muita gente criticou a proposta, considerou inexequivel, mas estamos seguros que estamos no caminho para começar a reverter a péssima distribuição de renda do país”, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Para compensar a perda de arrecadação, estimada em R$ 26 bilhões em 2026, o governo propõe taxar quem ganha mais de R$ 50 mil por mês, o equivalente a R$ 600 mil por ano.

Em discurso, Lula disse que o projeto é como “dar um presente para uma criança” e que “não vai machucar ninguém, não vai deixar ninguém pobre”.

“Não vai fazer com que os contribuem deixem de comer sua carne, sua salada, seu camarão, sua lagosta, seu filé mignon. Mas vai permitir que o pobre possa comer um pouco de carne, seja músculo, alcatra, contrafilé ou fígado”, disse Lula.

Haddad afirmou que o projeto, se aprovado como está, deve “afetar” negativamente 100 mil pessoas – são aquelas com rendas mais altas, que passarão a pagar mais impostos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/aviao-do-presidente-lula-arremete-durante-tentativa-de-pouso/

Avião do presidente Lula arremete durante tentativa de pouso no Interior de São Paulo

2025-03-18