Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Em 2024, a Semana do Ministério Público celebrou 40 anos de atuação

A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) dará início ao calendário da Semana do Ministério Público de 2025 em São Borja, na Fronteira Oeste do Estado. O tradicional evento promovido pela AMP/RS será realizado nos dias 24 e 25 de março, em parceria com o curso de Direito da Universidade Federal do Pampa (Unipampa).

Conhecida como a Terra dos Presidentes, São Borja será sede de debates sobre os desafios da carreira no Ministério Público e a atuação resolutiva da Instituição na proteção das pessoas idosas. Esta será a terceira edição do evento na cidade, que também abriu o calendário de atividades no ano passado.

Criada em 1984, em Santa Cruz do Sul, a Semana do Ministério Público tem como principal objetivo aproximar a Instituição do meio acadêmico e da sociedade, promovendo discussões sobre temas atuais e de interesse público. Em 2025, as atividades acontecerão no Estúdio de TV da Unipampa e contarão com a participação do presidente da AMP/RS, Fernando Andrade Alves, e da promotora de Justiça Maristela Schneider.

“Levar o Ministério Público para perto da sociedade é essencial para fortalecer a justiça e a cidadania. Ao abrirmos a Semana do Ministério Público em São Borja, reforçamos nosso compromisso com a defesa dos direitos e com a formação de futuros operadores do Direito. Queremos mostrar, na prática, o impacto da atuação ministerial e como ela contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, destaca o presidente da AMP/RS, Fernando Andrade Alves, que fará a abertura do evento.

A promotora de Justiça Maristela Schneider ressalta a importância do diálogo com os acadêmicos. “Muitas vezes, a população desconhece a amplitude do trabalho ministerial, especialmente no âmbito extrajudicial. Esse evento é uma oportunidade valiosa para apresentar as diversas formas de atuação do Ministério Público e fortalecer o vínculo com a comunidade”, afirma.

Programação

24 de março (segunda-feira), às 19h – Palestra de abertura

Tema: “Desafios à carreira do Ministério Público”

Palestrante: Fernando Andrade Alves, presidente da AMP/RS

25 de março (terça-feira), às 19h – Painel especial

Tema: “Possibilidades de atuação resolutiva do Ministério Público no âmbito da proteção da pessoa idosa e com deficiência: Projeto Cuidar”

Palestrante: Maristela Schneider, promotora de Justiça

Local: Estúdio de TV – Prédio Acadêmico da Unipampa

Endereço: Rua Monsenhor Patrício Petit Jean, nº 3295, Bairro do Passo, São Borja

2025-03-18