Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2024

Jovem sentiu indisposição e tontura durante as atividades. (Foto: Reprodução)

Um jovem jogador de 15 anos da base do Club Deportivo Zaratán, de Valladolid, na Espanha, morreu na última semana, enquanto treinava com a equipe. O garoto, conhecido como Sebas, se sentiu mal durante as atividades em campo e foi atendido pela comissão técnica. Inicialmente, todos acreditavam ser apenas uma indisposição. No entanto, ele teve tonturas logo depois e foi encaminhado para um hospital, onde não resistiu.

A morte do atleta foi confirmada em uma publicação do clube nas redes sociais. “Não há palavras para descrever o quão difícil isso pode ser… Estamos arrasados com a morte do nosso jogador ‘Sebas’, que infelizmente faleceu ontem. Nós, do Club Deportivo Zaratán Sport, queremos apresentar as nossas mais profundas condolências a todos os seus familiares e amigos”, escreveu o clube.

Juan José Fernández, coordenador de futebol do clube, que acudiu o jogador quando ele começou a passar mal, disse: “pensamos que podia ser um problema digestivo ou uma baixa de açúcar, mas quando ele começou a colocar a mão no peito e dizer que sentia um formigamento nas mãos decidimos levá-lo correndo ao centro médico”.

Após a notícia da morte do jovem, o time suspendeu todas as atividades, como jogos e treinos, além das partidas que seriam disputadas neste fim de semana, até esta segunda-feira (22).

“Zica” do Liverpool

O atacante Mohamed Salah pode virar preocupação tanto para a Seleção do Egito como para o Liverpool. Nessa semana, o jogador deixou a partida contra Gana, pela Copa Africana de Nações, com uma aparente lesão na coxa esquerda.

No dia 6 de janeiro, Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, havia dado uma declaração em que torcia pela eliminação das seleções que tinham jogadores do Liverpool para que eles voltassem mais cedo ao clube.

“Se eu desejasse ‘boa sorte’, seria uma mentira. Mas, do ponto de vista pessoal, eu ficaria muito feliz se eles fossem eliminados já na fase de grupos. Porém, provavelmente, não será possível. Então, está tudo bem, e eles também podem vencer. Boa sorte, até a volta e retornem saudáveis”, afirmou.

Já nessa sexta, o técnico concedeu entrevista coletiva antes da partida contra o Bournemouth, que será neste domingo (21), pela Premier League. Mesmo sem contar com o atacante, Klopp comentou a lesão que pode afastar Salah dos gramados.

“Ainda não sabemos muita coisa. Falei com ele e do jeito que essas lesões são é preciso fazer uma avaliação mais detalhada. É isso que estão fazendo e em breve saberemos mais. Mas claro que foi um momento de choque no sentido de ‘Meu Deus, o que será que é?’”, disse.

A partida entre Egito e Gana terminou empatada em 2 a 2, mas Salah precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo. Na avaliação de Klopp, o egípcio é “dificilmente substituível”, indicando que o problema pode ser mais grave que se imagina inicialmente.

O Liverpool é o atual líder do Campeonato Inglês, com 45 pontos somados após 20 rodadas. Os Reds terão pela frente o Bournemouth neste domingo, às 13h30 (de Brasília), no Vitality Stadium.

