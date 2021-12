Geovani Biancho, 42 anos, morreu após ser atingido por uma voadora durante uma briga em um jogo de futebol amador na localidade de Torino, em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, na tarde de sábado (11).

Inicialmente, o jogador foi socorrido por bombeiros voluntários que acompanhavam o amistoso. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou o homem para um hospital. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no fim da noite de sábado.

Morador de Barão, no Vale do Rio Caí, o homem era coordenador de um projeto em uma escolinha de futebol e sócio de uma empresa de metalurgia. Biancho era casado e tinha um filho de 3 anos.

Quando a Brigada Militar chegou ao campo de futebol, o agressor já havia deixado o local. Ele foi identificado pela Polícia Civil, que investiga o caso.

A Associação Esporte Clube Aliança, em Barão, divulgou uma nota lamentando o ocorrido. “É com profunda tristeza que nos despedimos do nosso amigo Geovani Biancho. Além de ser um excelente jogador, você foi e sempre será um grande exemplo, um grande amigo para a família Aliança. Obrigado por vestir a nossa camisa e defendê-la com tanta disposição e orgulho. Que Deus te receba de braços abertos e que você possa brilhar nos campos lá de cima. Cuide de todos nós. Nossos sentimentos a toda família e amigos. Você ficará marcado para sempre na história do Aliança”, diz o texto.