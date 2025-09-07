Grêmio Jogador emprestado pelo Grêmio sofre grave lesão no joelho

Carballo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho

Felipe Carballo não jogará mais em 2025. Emprestado há menos de um mês pelo Grêmio para o Portland Timbers, dos Estados Unidos, o volante uruguaio de 28 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em partida contra o Minnesota United, pela MLS, no último dia 30 de agosto. Ele retorna ao elenco gremista no final desta temporada.

A informação foi confirmada pelo próprio Carballo em publicação no Instagram, nesse sábado (6). Nela, o atleta lamenta o ocorrido, que classifica como “uma dessas notícias que nenhum futebolista quer receber”. O uruguaio também cita que “há lesões que doem para além do físico”.

“A vida às vezes nos sacode de maneira inesperada, mas também me ensinou que cada obstáculo guarda um sentido, e dos golpes mais duros aprendemos a levantarmos com mais força. Este caminho será longo, o enfrento com paciência e resiliência, mas com a convicção de que tudo acontece por algum motivo, e sempre para bem”, escreveu.

Após sofrer a lesão, Carballo foi substituído aos 43 minutos do primeiro tempo do empate em 1 a 1 com o Minnesota United. Essa foi apenas a terceira partida do volante uruguaio pelo Portland Timbers, a quem foi emprestado pelo Grêmio, no último dia 13 de agosto, até 31 de dezembro deste ano. O uruguaio assinou, no final de 2022, um contrato de quatro anos com o Tricolor gaúcho.

O Portland Timbers é o segundo time de Carballo na MLS. Antes, o meio-campista foi emprestado pelo Grêmio para o New York Red Bulls, onde permaneceu de agosto de 2024 até junho deste ano. O contrato do uruguaio com o Tricolor Gaúcho é válido até o final da próxima temporada.

