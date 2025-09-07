Inter Inter pode perder de graça quatro jogadores ao final da temporada

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Gabriel Mercado é visto como uma liderança dentro do elenco, mas as questões médicas podem atrapalhar uma renovação. Foto: Ricardo Duarte/Inter Gabriel Mercado é visto como uma liderança dentro do elenco, mas as questões médicas podem atrapalhar uma renovação. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quatro jogadores estão em fim de vínculo com o Inter e podem assinar pré-contrato com outros clubes sem precisar ressarcir os cofres colorados. Trata-se do zagueiro Gabriel Mercado, do volante Bruno Henrique, do meio-campista Óscar Romero e do atacante Lucca Drummond.

Mercado voltou de uma lesão grave recentemente, mas teve um outro problema, desta vez na panturrilha. O argentino de 38 anos é visto como uma liderança dentro do elenco, mas as questões médicas podem atrapalhar uma renovação. O zagueiro deve retornar ao time diante do Palmeiras, no primeiro confronto pós-pausa para os jogos da Data Fifa.

Bruno Henrique, por sua vez, dificilmente terá seu vínculo prorrogado. A direção colorada espera a proximidade do fim de ano para definir se avançará ou não nas tratativas, mas a má fase do volante deve influenciar no fim do ciclo. Romero foi contratado pelo Inter em fevereiro de 2025, com contrato válido até dezembro do mesmo ano. Não há conversas para renovação.

O atacante Lucca Drummond fecha a lista. O jovem voltou nesta semana de uma lesão grave no joelho. O jogador dificilmente seguirá no Beira-Rio a partir de 2026.

Além deles, existe, ainda, a situação indefinida de outros dois atletas. O Inter alinhou a compra definitiva de 50% dos direitos econômicos do zagueiro Victor Gabriel, emprestado pelo Sport. A negociação foi aceita pelo clube pernambucano, mas um impasse na porcentagem travou as tratativas.

O clube gaúcho deseja adquirir 70% dos direitos do jovem. Nos últimos meses, o Cruzeiro sondou a situação do defensor.

Enquanto o atacante Johan Carbonero está emprestado ao Inter junto ao Racing, da Argentina. O colombiano tem vínculo até o fim deste ano.

O desejo do atleta é permanecer no Beira-Rio. Para contratá-lo, o Colorado terá que embolsar o valor fixado no contrato: US$ 4 milhões (aproximadamente 21,7 milhões na cotação atual).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-pode-perder-de-graca-quatro-jogadores-ao-final-da-temporada/

Inter pode perder de graça quatro jogadores ao final da temporada

2025-09-07