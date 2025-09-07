Domingo, 07 de setembro de 2025

Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

A iniciativa visa coibir o excesso de velocidade e reduzir o número de vítimas e sinistros no trânsito da cidade.

Foto: Brayan Martins/Arquivo PMPA
A iniciativa visa coibir o excesso de velocidade e reduzir o número de vítimas e sinistros no trânsito da cidade. (Foto: Brayan Martins/Arquivo PMPA)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) iniciou nesta segunda-feira (8) a Operação Radar, que segue até domingo (14), em diferentes pontos de Porto Alegre. A ação ocorre nos turnos da manhã, tarde e noite, e tem como objetivo coibir o excesso de velocidade e reduzir o número de vítimas e sinistros no trânsito da capital.

Os locais de fiscalização, definidos a partir de estudos técnicos, incluem importantes vias da cidade, como as avenidas Assis Brasil, Baltazar de Oliveira Garcia, Bento Gonçalves, Borges de Medeiros, Dante Ângelo Pilla, Diário de Notícias, Dom Pedro II, Dr. Nilo Peçanha, Dr. Salvador França, Edvaldo Pereira Paiva, Ernesto Neugebauer, Ipiranga, Juca Batista, Padre Cacique, Plínio Kroeff, Severo Dullius, Senador Tarso Dutra e Sertório, além da Rua Pereira Franco.

Os agentes utilizam equipamentos portáteis de medição de velocidade para a fiscalização. Segundo a EPTC, a lista completa de pontos está disponível no portal EPTC Transparente, que também oferece um mapa interativo com todos os medidores eletrônicos de velocidade em funcionamento na cidade, sejam do tipo portátil, fixo redutor (lombada eletrônica) ou fixo controlador (pardal).

A iniciativa também é integrada a ferramentas de navegação. No aplicativo Waze, por exemplo, os locais de fiscalização aparecem com o ícone de polícia, a indicação “radar móvel” e a velocidade máxima permitida. As informações atualizadas e os estudos técnicos que embasam a escolha dos pontos podem ser consultados ainda nos canais oficiais da prefeitura.

