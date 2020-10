O zagueiro Manoel, outro líder do elenco, foi mais um que reforçou o coro e exaltou o trabalho do técnico pentacampeão com a seleção brasileira. “A gente fica feliz por ter um treinador que é consagrado. A gente mudou o espírito, o time está mais vibrante. Vamos trabalhar bastante, tem muita coisa a melhorar ainda, mas fiquei feliz porque esse jogo mostrou que estamos com uma nova postura. Eu acredito muito ainda que a gente pode subir”, analisou o zagueiro.

Aos poucos, Luiz Felipe Scolari vai conhecendo as características de jogadores do Cruzeiro. Alguns deles foram resgatados, caso do lateral-esquerdo Patrick Brey. Sobre outros, Felipão buscou informações, como, por exemplo, o lateral-direito paraguaio Raúl Cáceres. Ambos foram titulares na vitória sobre o Paraná e receberam elogios do comandante.

Patrick Brey tinha futuro incerto no clube, após negociação que não se concretizou para transferência ao exterior. Raúl Cáceres foi jogador, no Cerro Porteño, de Chiqui Arce, ex-lateral-direito que trabalhou com Felipão.