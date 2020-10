Esporte O grupo do Grêmio realizou treino técnico e tático visando confronto com o Bragantino pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Grêmio e Bragantino se enfrentam nesta segunda a partir das 20h. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio deu sequência na manhã deste sábado (31), no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, aos treinos que aprimoram a preparação do grupo tricolor para o confronto desta segunda (2), pelo Campeonato Brasileiro, diante do Red Bull Bragantino.

A partida, que marca a 19ª rodada da competição, acontece na Arena, neste feriado de 2 de novembro, às 20h.

Os atletas se apresentaram por volta das 9h30 quando, inicialmente, realizaram uma atividade física de aquecimento, comandada pela equipe de preparação física. Após estes trabalhos, foi a vez do técnico Renato Portaluppi orientar um treino técnico e tático, de posicionamentos e movimentação, com ajustes na equipe que entrará em campo diante do time paulista.

A mais nova contratação do Clube, Diego Churín, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deve fazer sua estreia com a camisa tricolor. Já o atacante Alisson pode ainda não ser opção para o comandante gremista, pois segue tratamento para recuperação de uma lesão.

Ainda antes do confronto, o Tricolor realiza uma última sessão de treinamentos, marcada para às 15h30 deste domingo (1°), no CT.

Futebol 7

O Grêmio Futebol 7 iniciou sua trajetória na Liga Fut7 Nacional com mais uma goleada. Na estreia de Falcão pelo Tricolor, a equipe aplicou 9 a 2 no Estudiantes (RS), com direito a três gols do camisa 12.

Após a goleada, o Grêmio Futebol 7 lidera o Grupo A da competição. Neste domingo, o Tricolor encara mais duas partidas, que definem os time que avançam para a fase de matas da classificatória. Depois disso, serão 6 equipes classificadas para a fase final, disputada em São Paulo, no mês de dezembro.

Desde o ponta pé inicial, todos os olhares estavam voltados para o Rei do Futsal, Falcão, que fazia sua primeira partida com a camiseta do Tricolor.

Logo nos primeiros minutos, Falcão já mostrou suas credenciais: dribles, passes e o principal, gols. Foi dos pés do camisa 12 que saiu o primeiro gol do Grêmio na competição. Depois de tabela Rafa Neguinho, Falcão mandou uma bomba de perna esquerda, abrindo o placar.

Com domínio absoluto das ações na primeira etapa, o Grêmio Futebol 7 seguiu em cima do adversário, com toque de bola e jogadas individuais. Em poucos minutos, Guinho, Falcão e Dico ampliaram o placar. Após a consolidação do resultado, o técnico Charles Cruz começou a rodar o elenco, pensando também nos próximos jogos da competição.

Iago e Neiva ampliaram a vantagem do Tricolor para 6 a 0, mas no final do primeiro tempo o adversário diminuiu.

Na segunda etapa, um jogo mais cadenciado por parte do Tricolor, mesmo assim, foram mais três gols: Falcão, Mauro (C) e Pé Fino. Além disso, o adversário diminuiu em cobrança de pênalti, fechando o placar em 9 a 2.

O Grêmio Futebol 7 volta as quadras já neste domingo, às 10h, para o confronto diante do Avaí.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte