“Uma luta é uma luta. As chances de vencer sempre são 50%. Estou aproveitando o momento, mas hoje foi o último dia, e fiquei feliz em dar o meu melhor show para a minha família e os meus fãs. Não sei se essa foi a minha última luta. Quero ir para casa e conversar com a minha família e meu time. É difícil dizer que essa é a minha última luta. Isso aqui é o meu ar, e eu faço isso a vida toda. Vamos ver. Tenho grandes lembranças de cada adversário que eu enfrentei no UFC”, disse o Spider após a luta.

A luta

A luta começou com Anderson Silva fintando e buscando ajustar a distância para Hall. Os dois lutadores mantinham a calma e não se afobavam no ataque. Os dois trocaram chutes baixos sem contundência. O brasileiro arriscou um chute alto, mas parou na guarda do jamaicano, que tentou devolver o golpe mas perdeu o equilíbrio e caiu. Logo ao se levantar o jamaicano recebeu dois golpes de Anderson – um deles um chute rodado na panturrilha -, e os absorveu. No minuto final, Hall acertou um jab de encontro em uma tentativa de aproximação do brasileiro, que continuou avançando e buscando o ataque até o intervalo.

Os dois lutadores voltaram mais ativos para o segundo round. Anderson Silva atacou a linha de cintura de Uriah Hall com um chute, e depois tentou um chute frontal, que passou perto do rosto do rival. O jamaicano respeitava o Spider, e não buscava o ataque com o mesmo ímpeto de outras lutas. Anderson atacava com chutes e movimentava os braços para distrair o jamaicano, mas Hall mantinha o foco. A 40s do intervalo, Hall desferiu um chute alto rodado, que parou na guarda do brasileiro. Anderson circulou pelo octógono até o intervalo.