Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Todos os atletas foram atendidos sem precisar descer do carro. (Foto: S.C.Internacional/Divulgação)

Os atletas do Departamento de Futebol Profissional estiveram no CT Parque Gigante nesta segunda-feira (4) para a realização de avaliações médicas. Todos os jogadores foram atendidos sem precisar descer do carro. A estrutura do departamento médico foi montada na área externa do CT, e os jogadores, escalados por horário, tiveram temperatura aferida e foram testados para a Covid-19. Todos os protocolos de segurança e saúde foram cumpridos, e todos os atletas estão aptos para o início das atividades a partir desta terça-feira (5).

Também sem descer do carro, os jogadores colorados receberam kits higienizados de material esportivo e de proteção individual para que possam vir de casa já prontos para as atividades nos próximos dias. Conforme o protocolo médico estabelecido pelo clube, os jogadores já chegarão e sairão fardados ao CT, sem a utilização do vestiário.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as áreas internas do CT Parque Gigante, incluindo academia, vestiário e refeitório, foram fechadas. O quadro de funcionários com trabalho presencial também será reduzido, com boa parte dos colaboradores trabalhando em regime de home office.

O Inter também limitará o acesso ao local apenas ao mínimo possível. As atividades serão fechadas para a imprensa e o público em geral.

A retomada das atividades cumpre com o que foi disposto no decreto nº 20.562 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, de 30 de abril, que autoriza “o funcionamento das instalações dos clubes sociais, apenas para o condicionamento físico dos respectivos atletas profissionais contratados, observado o distanciamento mínimo de 2m entre os mesmos, sendo vedado, em qualquer caso, contato físico ou aglomerações”. O clube informou que seguirá atento aos futuros decretos e orientações das autoridades para adotar novas medidas, caso necessárias, em seus protocolos.

Gurias Coloradas

Encerrado o período de recesso no Inter, as Gurias Coloradas e toda a comissão técnica do departamento de futebol feminino retomaram as atividades nesta segunda-feira (4). Os trabalhos, por ora, seguem sendo realizados à distância, online.

Por meio de videochamadas, as atletas se reuniram, pela manhã, com o técnico Maurício Salgado. Na conversa, o comandante repassou instruções táticas, já planejando uma nova temporada antes do retorno do Brasileirão, campeonato que vinha sendo disputado pelo Inter. Na sequência, foram realizadas atividades com a preparadora física Suellen Ramos. A programação de atividades segue ao longo da semana.

