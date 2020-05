Inter Visita de Renzo Saravia ao pai provoca isolamento na Argentina

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Jogador se descolou até Córdoba Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A visita do lateral do Inter Renzo Saravia ao pai, que está doente e em isolamento, provocou o isolamento de 22 pessoas na Argentina. Antes do reinícios aos trabalhos em Porto Alegre, o jogador precisou ir até Villa de Maria Del Rio Seco, município da Província de Córdoba.

Segundo informações do jornal El Clarín, com a presença do atleta colorado movimentou a vizinhança ao redor da casa do pai, para fotos e cumprimentos. Os moradores ainda relataram que o jogador teria ido a um açougue para comprar churrasco. Por conta disso, o Centro de Operações de Emergência de Córdoba (COE) ativou o protocolo de saúde e isolou 22 pessoas de forma preventiva.

Ainda de acordo com a publicação, Saravia passou todos os controles das autoridades locais e tinha permissão para circular no país.

Nesta terça-feira, o lateral, assim como os demais companheiros, inicia a representação no CT Parque Gigante, para a iniciação de trabalhos físicos, conforme o novo decreto da Prefeitura de Porto Alegre.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter