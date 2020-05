Inter Dia de reapresentação: jogadores iniciam primeiros trabalhos físicos no Inter

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Parte do grupo de atletas já realizou atividades físicas Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Depois da apresentação da comissão técnica, nesta terça-feira (5) foi a vez dos atletas do Inter reiniciarem os trabalhos no CT Parque Gigante. Seguindo o protocolo médico, parte dos atletas foi até o local e passou por procedimento de triagem até seguir ao gramado.

Antes da reapresentação, os atletas já haviam ido até o CT, escalados por horário, para serem testados para Covid-19. Neste primeiro momento, os jogadores iram realizar apenas atividades de condicionamento físico, divididos em pequenos grupos e também em diferentes turnos.

Grupo colorado retornou aos treinamentos no CT Parque Gigante. Seguindo todos os protocolos e cuidados com atletas, comissão e funcionários, o elenco faz as primeiras atividades nesta manhã. #VamoInter pic.twitter.com/jCbMcMazIw — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 5, 2020

No gramado do CT, o grupo de atletas realizou corridas, respeitando o distanciamento de segurança, e exercícios com peso. Integrantes da comissão técnica e da equipe de apoio foram destacados para higienizar individualmente os equipamentos a cada mudança de atleta. Finalizada a atividade, cada um seguiu para o carro e para casa.

Todas as áreas internas foram fechadas. Vestiário, academia e refeitório estão desativados. O quadro de funcionários com trabalho presencial também foi reduzido, com boa parte dos colaboradores trabalhando em home office.

A retomada das atividades cumpre com o que foi disposto no decreto nº 20.562 da Prefeitura de Porto Alegre, que autoriza “o funcionamento das instalações dos clubes sociais, apenas para o condicionamento físico dos respectivos atletas profissionais contratados, observado o distanciamento mínimo de 2 metros entre os mesmos, sendo vedado, em qualquer caso, contato físico ou aglomerações”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

