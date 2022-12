Esporte Jogadores do Kosovo parabenizam Xhaka e Shaqiri, da Suíça, após vitória sobre a Sérvia

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Os pais de Xhaka e o próprio Shaqiri (foto) são kosovares. (Foto: Twitter/Reprodução)

Não foram só os suíços que ficaram felizes com a vitória sobre a Sérvia na sexta-feira, na Copa do Mundo. Jogadores da seleção do Kosovo parabenizaram os atletas Shaqiri e Xhaka. Futebolistas kosovares foram às redes sociais para parabenizar os dois esportistas da Suíça que possuem raízes do país de maioria albanesa.

Shaqiri marcou um dos gols da vitória e fez um gesto pedindo silêncio da torcida sérvia, enquanto Xhaka provocou, se envolveu em confusões e ainda foi eleito como o melhor jogador em campo.

Entre os atletas kosovares, o goleiro Samir Ujkani, os meio-campistas Milot Rashica e Valon Berisha e o atacante Edon Zhegrova comentaram com m mensagens carinhosas nos posts dos jogadores suíços.

Xhaka nasceu na Suíça e seus pais são kosovares, enquanto Shaqiri nasceu no Kosovo e se mudou para a Suíça quando era criança. Em 2018, na Copa do Mundo, os dois marcaram contra a Sérvia fazendo um gesto com a águia de duas cabeças, símbolo da Albânia, cujo povo tem irmandade com o Kosovo.

O Kosovo viveu uma guerra com a Sérvia-Iugoslávia nos anos 90 e declarou independência em 2008. Os sérvios, no entanto, não reconhecem.

Equilíbrio entre Suíça e Sérvia

A fase de grupos da Copa do Mundo se encerrou com a rodada final pelo grupo G. Para definir sua classificação às oitavas, a Suíça venceu a Sérvia por 3 a 2 e carimbou seu passaporte ao mata-mata. Apesar da vitória, os números mostraram certo equilíbrio entre os times.

A posse de bola comprova. Houve uma pequena vantagem da Sérvia. Durante 45% do tempo, a bola esteve nos pés de seus jogadores, enquanto durante outros 40%, foram os suíços quem tiveram a bola. Em outros 15%, a bola esteve fora de jogo.

Falando em finalizações ao gol, mais um número similar. Enquanto os jogadores da Sérvia arriscaram 11 vezes (quatro delas encontraram o alvo), a Suíça teve 14 chutes à meta adversária (sete certos). Destes, claro, dois entraram para Sérvia e três para os suíços.

Outro dado parecido foram os passes dados por cada time ao longo do tempo. A Sérvia tentou 482, acertando 391, enquanto a Suíça deu 412, acertando 336. Cruzamentos foram 27 para os sérvios e 18 para os suíços.

Com a vitória em Doha, a Suíça terminou na segunda colocação do grupo G e chegou a seis pontos – assim como o Brasil, que registrou melhor saldo de gols. A Sérvia, por sua vez, ficou na lanterna da chave, com apenas um ponto, atrás de Camarões (4).

A seleção suíça retorna aos gramados na terça-feira (6), às 16 horas (de Brasília), quando enfrenta Portugal pelo mata-mata do torneio. Já a Sérvia se despede do Mundial na fase de grupos, assim como havia ocorrido em 2018, quando também ficou atrás de suíços e brasileiros.

