Esporte Messi vê vitória tranquila sobre a Austrália, mas agradece goleiro por defesa no fim da partida

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O camisa 10 exaltou o goleiro Emiliano Martínez, que foi abraçado em campo. (Foto: Twitter/Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a vitória da Argentina sobre a Austrália por 2 a 1 pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Lionel Messi enxergou um duelo tranquilo contra a equipe da Oceania. Ainda assim, o camisa 10 exaltou o goleiro Emiliano Martínez por uma grande defesa em finalização de Kuol no fim da partida.

“Foi um jogo controlado, acho que poderíamos ter matado. Talvez tirando a última defesa de Dibu (Martínez), não sofremos muito. Foi uma partida muito física. Muito feliz por essa vitória e por dar um passo a mais.”

Apesar do abafa no fim da partida por parte da Austrália, a Argentina sofreu apenas duas finalizações em direção ao gol. Na primeira, Craig Goodwin contou com um desvio em Enzo Fernández para abrir o placar, enquanto Kuol teve a oportunidade de empatar o jogo nos acréscimos, mas parou no goleiro argentino.

Pelo lado da Argentina, Lionel Messi foi o grande destaque da partida com um gol e grandes ocasiões criadas. A Albiceleste desperdiçou muitas oportunidades, principalmente com Lautaro Martínez, mas conseguiu a classificação às quartas de final e encara a Holanda na próxima sexta-feira (9).

Messi lidera

Se a Argentina está com sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo confirmada, muito disso passa pelos pés do craque Lionel Messi. Frente à Austrália, nas quartas, o camisa 10 marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 1 e teve grande atuação. Assim, recebeu o prêmio de melhor em campo, segundo votação popular.

Além da vaga nas quartas de final, a partida contra a seleção australiana representou um marco pessoal para Lionel Messi, que chegou neste sábado (3) à marca de 1000 partidas disputadas como jogador profissional, entre jogos por clubes e seleção.

Na vitória sobre os australianos, equipe comandada por Lionel Scaloni abriu vantagem de 2 a 0, com o primeiro gol sendo marcado por Messi, mas foi vazada já na reta final do segundo tempo.

Em contra-ataques, Lautaro Martínez desperdiçou duas oportunidades claras, após passes do astro, e não conseguiu ampliar a vantagem. No fim, veio o gol da Austrália, que não conseguiu buscar o empate.

A Argentina de Lionel Messi retorna aos gramados na sexta-feira (9), às 16 horas (de Brasília), para enfrentar a Holanda, que bateu os Estados Unidos por 3 a 1. A partida das quartas de final será disputada no Estádio Lusail.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte