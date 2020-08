Os três Estados do Sul do Brasil têm bastante tradição quando o assunto é poker, contando inclusive com campeões mundiais. Alguns jogadores de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul vêm confirmando esse status com boas performances na versão online do World Poker Tour, um dos maiores torneios do esporte da mente, que neste ano está sendo excepcionalmente realizado 100% de forma digital.

Em pouco mais de um mês de campeonato (que está programado para acontecer até 8 de setembro, distribuindo uma premiação total de US$ 100 milhões), o Sul já viu alguns de seus mais proeminentes competidores conquistarem títulos e participarem de mesas finais, levando bons prêmios para casa.

É o caso do catarinense Bruno Volkamnn, que já há algum tempo figura não apenas entre os melhores do Estado, mas de todo o País. Ele ficou com o título de um dos principais eventos da competição, o WPT 6-Max Mini Championship, e levou pra casa nada menos que US$ 121.980, uma das maiores premiações de sua carreira no poker profissional até hoje.

Em cerca de 4 horas de disputa, Volkmann faturou o evento após derrotar o australiano Dylan Rowe, que era o líder em fichas, mas acabou superado pelo brasileiro no heads-up (um contra um final do poker). Na rodada decisiva, Volkmann cravou um flush (cinco cartas do mesmo naipe), que está entre as mais fortes mãos do poker, enquanto o rival aguardou uma sequência, mas acabou não dando muita sorte.

A boa performance no World Poker Tour, aliada a grandes resultados na versão online do World Series of Poker e outras competições online, levaram Volkmann ao top 5 do ranking mundial do Pocket Fives, site que é uma das principais referências no poker online. No Brasil, ele fica atrás apenas do capixaba Bruno Botteon, que é o 4º do planeta. O catarinense já ganhou mais de US$ 6,5 milhões em premiações, só considerando competições online.

A conquista de Bruno Volkmann no WPT 6-Max Mini Championship – que leva esse nome por permitir um máximo de seis jogadores em cada mesa de disputa – por muito pouco não teve uma dobradinha brasileira no topo. Isso porque o gaúcho Thiago Grigoletti também esteve na mesa final e acabou na terceira colocação, atrás de Volkmann e Rowe. O jogador de Pelotas terminou com pouco mais de US$ 72 mil em prêmios.

Grigoletti é um dos bons nomes do poker gaúcho nos últimos anos, tendo faturado cerca de US$ 500 mil em premiações de torneios ao vivo. No circuito online, os resultados são ainda mais contundentes: ele já faturou mais de US$ 2,5 milhões, de acordo com o Pocket Fives. O competidor de 31 anos é o líder do ranking do Rio Grande do Sul, sendo também o 17º entre todos os brasileiros.

Outro gaúcho que vem se destacando no World Poker Tour é o João Maurelli, que saiu de um buy-in (valor de entrada) de apenas US$ 22 para faturar US$ 174 mil (ou seja, sob a ótica do mundo dos negócios, um retorno sob investimento de quase 8 mil vezes). Ele terminou em terceiro lugar no 3.200 WPT Knockout Championship, outro torneio importante do World Poker Tour.

O campeão foi o irlandês Daniel Smyth, com o alemão Manig Loeser em segundo lugar. O também brasileiro Matheus Resende fez mesa final no evento e terminou na nona colocação, o que lhe rendeu uma premiação total de pouco mais de US$ 32 mil.

Jogadores paranaenses também vão bem no WPT

Dono de um bracelete do World Series of Poker, considerado o principal circuito do poker mundial, o paranaense Yuri Martins foi à mesa final do WPT Big Game (torneio na modalidade high roller, que também tem os maiores valores de entrada), e terminou na nona colocação, levando a premiação de US$ 25 mil.

O jogador de Curitiba, que é o 12º mais premiado da história do poker brasileiro (pouco mais de US$ 1,2 milhão de prêmios em torneios ao vivo), voltou à ação nesta semana e ficou com a quinta colocação em outro evento do WPT, o Knock 2nd Chance High, faturando mais US$ 7 mil.

Outro representante de peso do Estado do Paraná também fez bonito e levou pra casa um título. Trata-se de Pedro Vinicius Garagnani, número 4 do País no ranking online. Ele venceu o WPT 8-Max Knockout e ficou com a premiação de US$ 27 mil.

Com pouco menos de um mês de competição pela frente, vale a pena ficar de olho no desempenho dos brasileiros – especialmente dos sulistas – que cada vez mais colocam o País em uma posição de protagonismo no esporte da mente mais popular da atualidade.