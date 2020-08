Pelotas, no Sul do Estado, registra primeira morte de uma criança por coronavírus

Uma criança de um ano e dois meses morrer por Covid-19 em Pelotas, no Sul do Estado. A informação foi confirmada pela prefeitura de Pelotas na manhã deste sábado (22). A vítima era uma menina e estava internada no Centro Covid. Esse é o primeiro óbito infantil causado pela Covid-19 em Pelotas.

Segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde de Pelotas, a menina que não tinha histórico de doenças estava internada na ala infantil do Centro Covid desde o dia 27 de julho. Após quase um mês hospitalizada a criança morreu na noite desta sexta-feira (21). A menina era natural de Pelotas e não teve o nome identificado.

Pelotas já registrou 61 mortes causadas pela Covid-19. O município que chegou a ser considerado referência no início da pandemia, contabiliza mais de 2 mil casos segundo os dados mais recentes.