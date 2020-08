O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) iniciou a pavimentação no trevo da ERS-591 com a BR-386, em Frederico Westphalen, na Região Norte do Rio Grande do Sul.

No momento, está sendo executada a aplicação da camada de asfalto quente, que deve ser concluída nos próximos dias, dependendo das condições climáticas.

As obras no trevo, que começaram na quinta-feira (20), integram as melhorias realizadas na região em conjunto com a prefeitura de Frederico Westphalen, que executou os meios-fios e o plantio de grama no local no início deste mês. Ao todo, aproximadamente R$ 120 mil devem ser investidos na intersecção.