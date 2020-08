Preso homem que aplicou o golpe do cartão clonado em idoso no interior do Rio Grande do Sul

A Polícia Civil prendeu um homem que aplicou o golpe do cartão clonado em um idoso de 71 anos, morador de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. A vítima sofreu um prejuízo de R$ 12 mil.

Segundo informações divulgadas neste sábado (22), a prisão ocorreu no fim da noite de sexta-feira (21), no município de Cristal, no Centro-Sul do Estado.

Conforme a polícia, no dia 18 deste mês a vítima recebeu uma ligação de uma suposta central de cartões de um banco, questionando o idoso sobre compras realizadas com o seu cartão. Como a vítima negou, foi informado que o cartão havia sido “clonado” e que um funcionário do banco iria até a sua residência para pegá-lo. O idoso entregou o cartão ao golpista.

O criminoso, que é paulista, foi preso dentro de um ônibus na BR-116. O veículo fazia a linha Rio Grande-Porto Alegre. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Com o homem, foram encontradas máquinas de cartão de débito e crédito, cartões, celulares, dinheiro e uma CNH (carteira nacional de habilitação) falsa.