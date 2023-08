Grêmio Jogadores participam de tour pela Arena do Grêmio

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

Eles receberam um kit de boas-vindas com uma camisa retrô e, logo após, participaram de um tour na Arena. Foto: Divulgação/Grêmio

Atletas do Grêmio foram recebidos pelo presidente Alberto Guerra nesta terça-feira (8), recebendo um kit de boas-vindas com uma camisa retrô e, logo após, participaram de um tour na Arena.

Os jogadores André Henrique, Nathan, Iturbe, Fabio, Luan, Lucas Besozzi, Rodrigo Ely, Caíque e João Pedro participaram da ação.

Logo após, acompanhados pela equipe da Arena do Grêmio Tour e pelos responsáveis pelo acervo histórico gremista, eles conheceram o Museu do Grêmio – Hermínio Bittencourt onde puderam conhecer a história de 119 anos do clube, como a origem dos principais troféus, dos uniformes, dos estádios e dos personagens que deixaram seus nomes marcados na história.

Luan, escolhido pela Conmebol como o Rei da América em 2017, ano em que ajudou o Grêmio a conquistar a Copa Libertadores, pode relembrar a conquista junto dos seus colegas.

O elenco gremista se reapresentou na manhã desta terça no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para iniciar a semana de trabalhos visando o duelo do próximo domingo (13), às 16h, na Arena, diante do Fluminense, válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

