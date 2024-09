Esporte Jogadores que atuam no Brasil brigam por titularidade na Seleção; confira chances

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Uma das justificativas dadas por Dorival Júnior para convocar mais atletas do futebol brasileiro foi o desejo de aproximar o torcedor da Seleção. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Uma das justificativas dadas por Dorival Júnior para convocar mais atletas do futebol brasileiro foi o desejo de aproximar o torcedor da Seleção. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Ainda que o técnico Dorival Júnior seja um defensor da convocação de atletas que atuam no futebol brasileiro desde sua chegada à Seleção, em janeiro, chamou a atenção o número de acionados para as partidas contra o Equador, na sexta-feira (6), e o Paraguai, na terça-feira (10), que jogam por aqui: oito. Eles – William, Guilherme Arana, Gerson, Estêvão, Luiz Henrique, Pedro, Lucas Moura e André (então no Fluminense, negociado dias depois com o Wolverhampton) representam nada menos que sete clubes diferentes do Brasileirão.

O número é maior que nas duas convocações anteriores, quando Dorival chamou quatro atletas do cenário local para a Copa América e sete para amistosos com Inglaterra e Espanha.

“A gente sempre sonha, mas eu não achei que seria tão rápida (a convocação para a seleção principal). Vai ser um prazer jogar com caras que eu admiro bastante e espero aprender muito. Estou um pouquinho nervoso. É uma mistura de sentimentos, (mas) espero agregar bastante”, disse Estêvão, de apenas 17 anos.

Todos os oito atletas “nacionais” já estão em Curitiba, junto a outros dez jogadores. Já Eder Militão, Rodrygo, Vini Jr. e Endrick, do Real Madrid, e Bruno Guimarães, do Newcastle, chegaram nessa terça (3). André e Luiz Henrique, que entraram em campo no último sábado, participaram com bola no CT do Caju, do Athletico. Já os outros seis, que atuaram por seus clubes no domingo, apenas correram em volta do gramado e fizeram atividades regenerativas.

Favorito na briga

O jogador da turma do Brasileirão com mais chances de ser titular é o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG. O defensor, que esteve na Copa América, foi titular em duas partidas (nos empates em 0 a 0 com a Costa Rica, na fase de grupos, e na eliminação para o Uruguai, nas quartas de final). Ele disputa posição com Wendell, do Porto, que foi o escolhido em três confrontos da competição.

Levando-se em conta a fase atual, pode-se dizer que Arana sai na frente. Capitão do Galo, o lateral seguiu em alto nível e está em plena forma física, já que atuou durante 90 minutos nas últimas quatro partidas da equipe mineira. Já o atleta do Porto, por sua vez, jogou apenas 22 minutos na temporada e se tornou reserva.

Já no ataque, Luiz Henrique e Estêvão também podem ser escolhidos por Dorival Júnior. No entanto, para isso, o treinador terá que fazer uma escolha tática.

Ao contrário das outras duas listas, quando Dorival convocou Rodrygo como atacante, para esta data Fifa o atleta do Real Madrid foi selecionado como meio-campista. Assim, o Brasil teria um setor formado por Bruno Guimarães, Paquetá e o jogador do time merengue. Restaria uma vaga na ponta direita, já que Savinho foi cortado por conta de uma tendinite no joelho.

Acontece que Rodrygo já foi utilizado pelo lado direito do ataque outras vezes na seleção brasileira, inclusive com Dorival. Com isso, o treinador pode também repetir a opção e aproveitar João Gomes, titular durante a Copa América, no meio-campo, fortalecendo a marcação no setor – André corre por fora nessa briga.

Alta procura

Uma das justificativas dadas por Dorival Júnior para convocar mais atletas do futebol brasileiro foi o desejo de aproximar o torcedor da Seleção. De certa forma, tem funcionado. Todos os ingressos para a partida contra o Equador, no Couto Pereira, já foram vendidos.

