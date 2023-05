Grêmio Jogando em uma posição diferente, Cuiabano ganha chance como titular e marca gol pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O jovem jogador ganhou um posicionamento diferente para a partida Foto: Lucas Uebel/Grêmio O jovem jogador ganhou um posicionamento diferente para a partida (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na vitória contra o Athletico-PR, o Grêmio teve boas notícias. Além dos três pontos, o jovem lateral Cuiabano foi escalado pela primeira vez como titular no Brasileirão. O jogador foi um dos melhores em campo e marcou o primeiro gol do clube gaúcho na partida.

O lateral foi uma surpresa do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, para o confronto na Arena da Baixada. Após o término da partida, Cuiabano não escondeu a alegria pelo momento vivido com a estreia como titular e gol marcado.

“Foi um dos dias mais felizes da minha vida, uma mistura de alegria com nervosismo, passando um filme na cabeça desde que cheguei ao clube até essa realização. Mas o professor Renato me passou bastante confiança para jogar e poder chegar no ataque e arriscar. E eu tenho bastante essa característica de chegada. Pude aproveitar que a bola sobrou de cara para o gol”, disse o lateral.

Cuiabano é lateral de origem, mas acabou ganhando um novo posicionamento para a partida. enato optou por escalar o jogador com um atacante de lado.

“Tem sido uma honra e um sonho, não vou negar que estou muito feliz. Mas eu mantenho os pés no chão, busco a cada dia trabalhar mais forte e escutar muito o professor Renato, os conselhos e dicas. Sei que é só um começo, mas já agradeço a confiança de todos, da comissão, meus companheiros e familiares. A gente sabe que as chances sempre chegam, e eu não vou deixar ela passar. E seja como lateral ou mais avançado na ala, eu fico à disposição para poder ajudar o Grêmio”, disse o jovem jogador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/jogando-em-uma-posicao-diferente-cuiabano-ganha-chance-como-titular-e-marca-gol-pelo-gremio/

Jogando em uma posição diferente, Cuiabano ganha chance como titular e marca gol pelo Grêmio

2023-05-29