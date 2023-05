Após a vitória dentro do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em cima do Bahia no Brasileirão, o técnico do Inter, Mano Menezes, concedeu entrevista coletiva e novamente destacou que o clube fez dois tempos diferentes. O treinador destacou que as mudanças feitas no intervalo foram importantes para o resultado positivo ao final da partida.

O clube gaúcho abriu o placar aos três minutos do segundo tempo com Johnny após cruzamento de Wanderson. Nos acréscimos, Wardenson marcou o segundo gol decretando a vitória.

“Penso que a gente teve dois tempos distintos. No primeiro tempo tivemos dificuldade com a saída de trás. Já no segundo, com a volta do Renê, que dá uma tranquilidade na primeira saída e com o De Pena voltando para função mais atrás, a equipe melhorou a saída de bola. Adiantei o Johnny para uma função que fazia antes e que penso que rende bem e não foi à toa que chegou para fazer o gol. Chegou porque estava mais adiantado”, disse o treinador.

Mano ainda destacou o apoio da torcida. O comandante colorado disse que o torcedor é o principal jogador do time e afirmou que as duas vitórias conquistadas pela Libertadores e Brasileirão irá trazer novamente o torcedor para ao lado do clube.

“Principal jogador do nosso time é o torcedor. Penso que as duas vitórias, mesmo com dificuldades e certa dramaticidade, vai fazer que o torcedor se coloque de novo ao lado da equipe em um número muito maior. Cria-se um ambiente favorável do primeiro ao último minuto”, disse Mano Menezes.