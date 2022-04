Ciência Jogar videogame aumenta a concentração no trabalho

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Quanto tempo jogando videogame uma pessoa consegue adquirir mais concentração? (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A atenção é fundamental para todos no ambiente de trabalho, estudo e até mesmo em atividades de lazer. Para um indivíduo conseguir manter a atenção por mais tempo, é necessário trabalhar estímulos que a faça querer escutar, ler e compreender a informação que está recebendo. Segundo o portal Palestra para Professores, o máximo de tempo que um ser humano consegue se concentrar é de 7 a 10 minutos.

Manter a atenção não é algo fácil e exige disciplina para estimular o cérebro. Ou seja, é algo que precisa de uma evolução contínua tanto de quem está comunicando quanto do público que está recebendo a mensagem. No caso de uma aula, por exemplo, o professor precisa conhecer o tema a fundo e com isso compartilhá-lo de uma forma bem atrativa. Ritmo, entonação e tom de voz fazem toda a diferença na hora de atrair e ‘prender’ um aluno no assunto.

Outra forma muito eficiente de manter o aluno atento e ensiná-lo de uma forma mais rápida, é a partir da prática “mão na massa”. Estudantes que vivenciaram a aprendizagem com a “mão na massa” tiveram um desempenho 30% mais alto do que colegas que seguiram o aprendizado de maneira convencional, de acordo com estudos da Universidade de Stanford dos Estados Unidos.

“Aprender fazendo” é um termo criado pelo educador e filósofo John Dewey (1938), onde ele reconheceu que o processo prático é o caminho para potencializar as possibilidades e os resultados na educação, com o envolvimento direto dos educandos nessa experiência.

O termo “aprender fazendo” também vem ganhando força no ambiente corporativo. As empresas investem em treinamentos que tenham a prática do trabalho, além de conteúdo oral, como forma de simulação antes dos colaboradores entrarem de fato no dia a dia.

Outra coisa que empresas estão investindo é inserir jogos no trabalho. Pesquisadores da Universidade do Arkansas, nos Estados Unidos, em colaboração com o Ministério da Educação da China, realizaram um estudo em que comprovam que o efeito de uma hora jogando videogame é positivo para o cérebro, pois aumenta a capacidade de concentração.

Táticas

Cada pessoa possui uma maneira de manter o foco e aprender que podem ser influenciados através dos sentidos, como: do tato, da audição e/ou da visão. E através de algumas táticas, o profissional pode manter a concentração por mais tempo, como: manter a organização; praticar o hábito de memorização; leitura; ser curioso e colocar as teorias que aprendeu em curso na prática.

De fato, o mundo mudou e a forma de aprender também. Hoje, as pessoas querem aprender de forma mais prática, pois precisam atender às expectativas e demandas do mercado de trabalho levando em consideração a experiência. Por isso, um aluno prefere um curso que o capacite oferecendo também o modelo de ensino prático (com a atuação).

Conforme dados da pirâmide aplicada ao NTL Institute, em Bethel, no Maine (EUA), a taxa de retenção de conhecimento apresenta uma porcentagem para cada modo de aprendizagem.

“Aprender fazendo” é uma das habilidades que promove mais rendimento durante um aprendizado e desenvolve o aluno a ter mais foco durante as aulas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência