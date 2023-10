Esporte Jogos Pan-Americanos 2023: dupla do Brasil fatura prata no badminton

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Davi da Silva e Fabrício Farias, dupla brasileira no badminton. Foto: Wander Roberto/COB Davi da Silva e Fabrício Farias, dupla brasileira no badminton. (Foto: Wander Roberto/COB) Foto: Wander Roberto/COB

Na decisão das duplas masculinas de badminton dos Jogos Pan-Americanos de Santiago do Chile de 2023, o piauiense Fabrício Farias e o carioca Davi da Silva perderam nesta quarta-feira (25) para Nyl Yakura e Xing Yu Dong do Canadá, por 2 sets a 1.

Os brasileiros começaram a decisão na frente. No primeiro set, Fabrício e Davi venceram os canadenses por 21 a 19. Entretanto, os adversários reagiram no segundo set, onde derrotaram os brasileiros por 21 a 15. No terceiro, a dupla do Canadá sacramentou sua vitória, vencendo os brasileiros por 21 a 18.

Feminino

Na terça-feira (24), o badminton brasileiro conseguiu uma medalha nos Jogos Pan-Americanos 2023. Em Santiago, as jogadoras Juliana Viana e Sânia Lima conquistaram o bronze na categoria de duplas femininas.

As brasileiras perderam as semifinais para as irmãs estadunidenses Annie e Kerry Xu, por 2 sets a 0 (parciais de 21/7 e 21/18). Vale destacar que não há disputa pelo terceiro lugar no badminton do Pan-Americano; assim, Viana e Lima deixarão a capital chilena com as suas primeiras medalhas na carreira.

“Ia ser um jogo difícil desde o primeiro ponto. Olhando a parcial, parece que foi fácil, mas teve rali com 30 batidas, muito longos. Entregamos tudo que tínhamos hoje e isso é o que importa. Ter o presidente do COB aqui no ginásio nos apoiando foi um incentivo a mais. Espero que a modalidade possa conquistar ainda mais medalhas”, disse Juliana

A única vez que um atleta brasileiro do badminton conquistou o primeiro lugar em Jogos Pan-Americanos foi em 2019, no Peru, quando Ygor Coelho venceu a competição no individual masculino.

