Geral John Kerry reafirma compromisso dos Estados Unidos em financiar proteção da Amazônia, mas não detalha valores

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O assessor especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O assessor especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, disse nesta terça-feira (28), que os americanos vão participar do financiamento de programas ambientais previstos no Fundo Amazônia, entre outros acordos de proteção à região. O valor exato do repasse dos americanos para a iniciativa, porém, ainda não foi divulgado.

Kerry sinalizou que, apesar da vontade do governo americano, é preciso que o assunto passe, antes, pelo crivo do Congresso dos EUA. “Teremos uma luta legislativa para aprovação da transferência para o Fundo Amazônia”, afirmou.

Em encontro com a ministra do Meio Ambiente e Mudança no Clima (MMA), Marina Silva, John Kerry elogiou a condução do assunto pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva e disse que o presidente Joe Biden trata do tema como pauta central de sua gestão.

“A preservação da floresta é crítica e essencial. O presidente Joe Biden está profundamente envolvido com essa questão. Temos compromissos de trabalhar com Fundo Amazônia, com outras entidades, novas possibilidades”, comentou Kerry.

O assessor do governo americano disse que pretende voltar ao Brasil nos próximos meses, para fazer uma visita in loco à Amazônia, ao lado de Marina Silva. Kerry destacou o papel de protagonismo do Brasil sobre a preservação ambiental e disse que o País “estará à frente da definição dessa jornada”, uma vez que a manutenção da Amazônia “é o teste de toda a humanidade”.

Ao lado de Kerry, Marina Silva destacou o papel de parceria entre o Brasil e os EUA. “Há uma compreensão dos nossos países, naquilo que foi manifestado pelo presidente Lula e o presidente Biden. Temos um grande desafio para resolver, um grave problema da humanidade, que é o problema da mudança climática. A questão é como combater as consequências, os efeitos negativos dessa mudança do clima, sem que a gente venha a criar prejuízos, em termos de ganhos econômicos sociais que melhorem a vida das pessoas”, disse Marina.

A ministra do MMA afirmou que um grupo de trabalho de alto escalão vai trabalhar nas pautas bilaterais sobre o assunto. Marina disse que EUA vão se mobilizar para prover seus recursos, mas que o país tem a “complexidade deles”.

Segundo Marina, além da questão financeira, os Estados Unidos têm um peso político a desempenhar sobre o assunto. “Estamos todos muito agradecidos com o empenho do governo americano em dar consequência a essa agenda. Discutirmos um tema que, para nós, é muito importante e que já foi anunciado pelo presidente Lula e o presidente Biden, em relação aos Estados Unidos fazerem parte do Fundo Amazônia. Essa é uma cooperação que já vem acontecendo em relação a Noruega a Alemanha, e que conta com a filantropia global. Celebramos que os Estados Unidos também esteja imbuído desse propósito.”

Na segunda-feira, Geraldo Alckmin afirmou que os Estados Unidos não fixaram valor para doação ao Fundo Amazônia, mas se comprometeram a enviar “recursos vultosos” à iniciativa que visa a preservar e combater o desmatamento do bioma. Alckmin se reuniu com o enviado especial dos EUA para o clima, John Kerry, em Brasília.

“O enviado John Kerry não definiu valor, mas colocou que vai se empenhar junto ao governo, ao Congresso americano e junto à iniciativa privada para termos recursos vultosos, não só no Fundo da Amazônia, mas como também em outras cooperações”, disse o vice-presidente a jornalistas após o encontro ocorrido no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores.

O presidente Lula esteve em Washington (EUA) neste mês e, após o encontro com o presidente Joe Biden, o governo americano anunciou a intenção de contribuir com o Fundo Amazônia. O valor, no entanto, ainda não foi divulgado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/john-kerry-reafirma-compromisso-dos-estados-unidos-em-financiar-protecao-da-amazonia-mas-nao-detalha-valores/

John Kerry reafirma compromisso dos Estados Unidos em financiar proteção da Amazônia, mas não detalha valores