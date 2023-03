Geral Senador republicano diz que navios do Irã atracados no Brasil ameaçam a segurança dos americanos

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O senador norte-americano Ted Cruz sugeriu a aplicação de sanções contra o porto brasileiro e empresas que prestarem serviços às embarcações iranianas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador norte-americano Ted Cruz afirmou que a entrada em portos brasileiros de dois navios de guerra do Irã “é um desenvolvimento perigoso e uma ameaça direta à segurança dos americanos”. A declaração do republicano, representante do Texas, foi dada nesta terça-feira (28) em seu site oficial. As embarcações receberam aval para ancorar no porto do Rio de Janeiro e permanecer no local até o dia 4 de março.

Cruz afirma, no comunicado, que os Estados Unidos têm leis antiterrorismo que preveem respostas “a essas ameaças”. Entre elas, sugere o senador, a aplicação de sanções contra o porto brasileiro e empresas que prestarem serviços às embarcações iranianas.

“Esses navios de guerra iranianos já estão sancionados e, portanto, o porto do Rio de Janeiro onde aportaram agora corre o risco de sanções incapacitantes, assim como quaisquer empresas brasileiras que lhes prestaram serviços ou aceitaram pagamentos – e também todas as empresas estrangeiras que se envolverem com o porto ou dessas empresas brasileiras no futuro”, diz o texto.

No comunicado, Cruz classifica o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um “chavista alinhado contra os Estados Unidos e nossos interesses”. O senador afirma ainda que o governo de Joe Biden tem obrigação de tomar medidas contra a presença dos navios de guerra iranianos no Brasil.

“A administração Biden é obrigada a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos EUA e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo não o fizer, o Congresso deve forçá-los a fazê-lo”, afirma o republicano.

Autorização para atracar

A autorização para as embarcações Iris Makran e Iris Dena atracarem no Brasil foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira e assinada pelo vice-almirante Carlos Eduardo Horta Arentz, vice-chefe do Estado-Maior da Armada.

O texto publicado no DOU afirma que o eventual desembarque da tripulação estará sujeito “às normas sanitárias locais vigentes”, conforme as “condições epidemiológicas na ocasião da visita”.

A decisão da Marinha ignora o pedido dos Estados Unidos. Há dez dias, a embaixadora americana no Brasil, Elizabeth Bagley, fez um apelo para que o governo brasileiro não permitisse que os dois navios de guerra iranianos atracassem no porto do Rio. Segundo a diplomata, essas embarcações são de um país que financia o comércio de produtos ilegais e o terrorismo.

“Esses navios, no passado, facilitaram o comércio ilícito e atividades terroristas. O Brasil é um país soberano, mas acreditamos fortemente que esses navios não deveriam atracar em qualquer lugar. Até o momento, não há nenhum outro país do hemisfério que tenha autorizado”, disse Bagley ao fazer o apelo ao Brasil.

Com intuito de evitar um constrangimento com os EUA antes da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Washington, no último dia 10, o governo brasileiro adiou a permissão para a atracagem dos navios dias antes do encontro entre Lula e Joe Biden.

Antes disso, porém, em 13 de janeiro, também em publicação no Diário Oficial, o Brasil já havia dado permissão para que os dois navios atracassem no porto do Rio entre 23 e 30 de janeiro. Essa janela foi rejeitada antes da viagem de Lula aos EUA.

A Marinha informou que o processo de autorização para atracagem dos navios iranianos no Brasil foi iniciado por uma solicitação da embaixada do Irã no Brasil ao Ministério das Relações Exteriores, onde constam alguns dados operacionais e o período desejado no porto.

De acordo com a Marinha, apenas após a autorização do ministério e considerando as possibilidades logísticas para a visita, a força emitiu documento oficial publicado no Diário Oficial da União, que formalmente concede a autorização solicitada pelo Irã. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/senador-republicano-diz-que-navios-do-ira-atracados-no-brasil-ameacam-a-seguranca-dos-americanos/

Senador republicano diz que navios do Irã atracados no Brasil ameaçam a segurança dos americanos