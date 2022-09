Inter Johnny, volante do Inter, destaca momento do time e projeta confronto contra o Cuiabá pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Volante vai para o quinto jogo seguido entre os titulares Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter enfrenta o Cuiabá (MT), neste sábado (10), em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida, no Beira-Rio, acontece às 16h30min. Com resultados paralelos, o Colorado pode terminar o fim de semana na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Em boa fase, o volante Johnny celebrou o bom momento individual e também da equipe. Provável titular novamente neste sábado, o jogador norte-americano vem ganhando mais espaço com o técnico Mano Menezes. O volante vai para o quinto jogo seguido entre os titulares.

“Muito feliz, confiante, com o apoio dos meus companheiros e comissão, estou me sentindo à vontade e muito feliz com o momento que venho vivendo, mas principalmente pelo momento que a equipe vive junto também”, disse Johnny em entrevista.

Com 43 pontos, o Colorado ocupa a quarta posição na tabela, atrás do Corinthians pelo número de vitórias, e um ponto atrás do vice-líder Flamengo. A distância para o líder Palmeiras é de oito pontos.

