Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Atividade foi marcada por movimentação e muita velocidade Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O time comandado por Renato Portaluppi fez o primeiro treino fechado para a imprensa nesta semana. O técnico liberou apenas a parte do aquecimento, comandado pelo preparador físico Reverson Pimentel. O lateral-direito Edilson está recuperado das dores no joelho e fica à disposição para enfrentar o time do Vasco.

Renato começou a montar o primeiro time no seu retorno ao Grêmio. Desde quando assumiu o comando técnico, foram realizados dois treinamentos com o acesso liberado para a imprensa. Porém, em nenhum deles houve esboço de possível time titular.

A novidade da atividade é que Edilson treinou normalmente. Na terça-feira (06), o lateral precisou deixar o trabalho, após sentir dores no joelho direito. Na quarta (07), o jogador não desceu para o gramado. Mas, ao realizar exame de imagem, não teve lesão diagnosticada. Recuperado, deve ir para o jogo deste domingo (11).

O Grêmio recebe o Vasco da Gama, na Arena, em Porto Alegre, pela 29ª rodada da Serie B do Brasileirão, a partir das 16h. A equipe gaúcha é a terceira colocada, com 47 pontos, enquanto o clube carioca vem logo atrás, com 45.

