Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Vinicius Tobias já despertou interesse de Real Madrid e Bayern de Munique Foto: (Rudy Lesca/Divulgação, CBF) Foto: (Rudy Lesca/Divulgação, CBF)

Seguindo o processo de aproveitamento das categorias de base, mais três jovens estão sendo integrados aos treinos da equipe profissional do Inter. Trata-se do lateral-esquerdo Leo Borges, do meio-campista Juliano Fabro e do lateral-direito Vinicius Tobias, que inclusive já desperta o olhar de clubes europeus.

Aos 16 anos, o nome de Vinicius Tobias já chama a atenção. Conforme informações divulgadas pelo jornal espanhol Don Balón, o jovem já desperta o interesse do Real Madrid, da Espanha, e Bayern de Munique, da Alemanha. O lateral chegou ao clube em 2016 na categoria sub-12 e atualmente estava no sub-17. Já soma títulos estaduais e no final do ano passado foi campeão sul-americano com Seleção Brasileira no Paraguai, quando marcou gol na final do torneio.

Ainda para a posição da lateral, Léo Borges é mais um jovem que está ganhado nova oportunidade. Aos 19 anos, o jogador já trabalhou com o elenco em outras duas oportunidades, sendo a última na temporada de treinos realizada em Atibaia-SP, ainda com o técnico Odair Hellmann. No currículo, possui os títulos do bicampeonato gaúcho e a Copa São Paulo 2020.

Juliano Fabro é mais um nome que será promovido às atividades com o técnico Eduardo Coudet. O meio-campo chegou ao Inter em 2014 na categoria sub-15 e conta com as conquistas de quatro Campeonatos Gaúchos, Copa Santiago e o Brasileiro de Aspirantes, além de ter convocação para a Seleção Brasileira sub-20.

