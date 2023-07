Política Joice Hasselmann chama Carla Zambelli de “burra”, “bandida” e “biruta”

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Ex-parlamentar postou um vídeo nas redes sociais dizendo que a bolsonarista "é um personagem folclórico, risível". (Foto: Reprodução/Twitter)

A ex-deputada federal Joice Hasselmann publicou, na última quinta-feira (13), um vídeo em suas redes sociais proferindo ofensas à deputada Carla Zambelli (PL-SP). Segundo Hasselmann, Zambelli é “burra, biruta e bandida” e está andando “a passos largos rumo à cassação” do seu mantado.

“A criatura consegue protagonizar uma cena mais dantesca que a outra. O caso agora envolve o hacker [da Vaza-Jato], que segundo relatos dele mesmo foi contratado para invadir urnas eletrônicas e as contas do ministro Alexandre de Moraes”, disse Hasselmann, em referência ao caso Walter Delgatti Neto.

Hasselmann disse que Zambelli é um “personagem folclórico” desprezado pelos deputados “por tamanha estupidez em forma de gente”. A ex-deputada afirmou que outros congressistas não vão interferir para ajudar Zambelli em uma eventual cassação.

“A moça já provou que é biruta e que é bandida, basta relembrar a cena em que a maluca saiu correndo pelo Jardins, região nobre de São Paulo, com uma arma em punho atrás de um homem, ameaçando atirar nele. E isso, depois de uma troca de xingamentos”, afirmou.

“É óbvio que esses encontros eram conspiradores contra a democracia brasileira. Como também é óbvio que os líderes da Câmara, e o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, não colocarão mais as mãos no fogo para salvar Carla Zambelli, como já fizeram outras vezes, quando ela andava de amores com Bolsonaro”, frisou Joice no vídeo.

Segundo ela, a relação de Zambelli com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está abalada. “O caso de amor com ele acabou. Bolsonaro não quer ver Carla Zambelli nem pintada de ouro. Agora ela, com suas sucessões de idiotices, vai ter que se virar sozinha. Ela pode se sentar no sofá, estourar uma pipoca e aguardar a cassação”, disse.

Zambelli respondeu: “Quantos votos essa senhora fez em 2022 mesmo? Acho que foram 13 mil votos, gastando R$ 3,2 milhões”.

Ex-aliada de Bolsonaro, Hasselmann perdeu mais de um milhão de votos em 4 anos e não conseguiu se reeleger a deputada federal em 2022. Em 2018, foi a deputada mulher mais votada para a Câmara e teve 1.078.666 votos. No ano passado, recebeu 13.679 – número insuficiente para garantir uma vaga.

