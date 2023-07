Política Morre Sergio Amaral, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos

14 de julho de 2023

Corpo será velado na manhã deste sábado (15), em São Paulo. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e ex-ministro da Indústria e Comércio, Sérgio Amaral, morreu na última quinta-feira (13). Ele tinha 79 anos e lutava contra um câncer há cerca de um ano. A informação foi divulgada nessa sexta (14) pela família nas redes sociais.

O corpo do diplomata será velado a partir das 9h deste sábado (15), na região central da capital paulista. O sepultamento deve ocorrer às 13h, no Cemitério São Paulo, na Zona Oeste.

Biografia

Amaral foi embaixador em Londres entre 1999 e 2001, em Paris, no período de 2003 e 2005, e Washington, de 2016 a 2019.

Formado em Direito pela USP, com pós-graduação em Ciência Política pela Universidade Paris-Sorbonne, trabalhou como professor assistente de Relações internacionais na Universidade de Brasília.

Ao longo de sua carreira, foi negociador da dívida externa brasileira e ocupou importantes postos na administração pública, entre os quais o de Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente e Secretário de Comunicação e Porta-Voz do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Atuou também Ministro da Indústria e do Comércio, de 2016 a 2019, e presidente dos conselhos da CAMEX e do BNDES.

No setor privado, presidiu o Conselho Empresarial Brasil-China e integrou o Conselho da WWF Brasil, assim como das empresas francesas Total, Plastic Omnium e de várias empresas brasileiras. Era associado ao escritório Felsberg e Advogados e membro do Conselho Estratégico da FIESP.

Repercussão

Pelas redes sociais, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) lamentou o falecimento.

“Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do embaixador Sergio Amaral. Com extensa lista de serviços prestados ao país, Sergio Amaral já foi ministro do MDIC, presidente dos conselhos do BNDES e da Camex, além de porta-voz do governo FHC e embaixador do Brasil em Londres, Paris e Washington, deixando uma imensa contribuição para a diplomacia e o serviço público brasileiros. Meus sentimentos à família e amigos.”

O Ministério das Relações Exteriores também emitiu uma nota de pesar em sua página oficial.

“Ao longo de sua brilhante carreira, Amaral chefiou as embaixadas do Brasil em Londres, Paris e Washington e, durante o mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi porta-voz da Presidência da República e também Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre outras importantes funções.”

“Aos familiares e aos muitos amigos e amigas que o Embaixador cultivou ao longo da vida, o Ministro Mauro Vieira, em nome de toda a Casa, estende suas condolências e expressa seu reconhecimento por uma trajetória de relevantes serviços prestados ao Ministério das Relações Exteriores e ao Brasil.”

A Fundação FHC também publicou em homenagem ao diplomata.

“A Fundação FHC lamenta, com profundo pesar, o falecimento de Sergio Silva do Amaral, diplomata exemplar, embaixador do Brasil em Londres, Paris e Washington, amigo, porta-voz e ministro do presidente FHC, além de conselheiro da Fundação.”

Em nota, o ex-senador José Serra (PSDB) afirmou que a morte de Sergio Amaral “deixa uma grande lacuna na história brasileira e, principalmente, na minha história pessoal. O país perde um grande intelectual, diplomata brilhante, figura única. Eu perco o amigo querido de uma vida. Marcelo, Manuela, Camila e Adriana, meu coração e da minha família está com vocês.”

