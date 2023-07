Música Jorge Aragão recebe diagnóstico de câncer e está “sob cuidados”

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

Segundo o comunicado oficial, Jorge Aragão descobriu o câncer após uma bateria de exames.

O cantor Jorge Aragão anunciou, por meio da sua assessoria de imprensa, que foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que começa no sistema linfático. A informação foi divulgada por meio da equipe de assessoria do artista, que tem 74 anos.

Segundo o comunicado oficial, Jorge Aragão descobriu o câncer após uma bateria de exames. “O artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo”, diz o texto.

“Aragão manterá seus compromissos profissionais imediatamente, à medida do que for possível”, acrescenta a assessoria. Detalhes sobre o início do tratamento, hospital e agenda de shows não foram divulgados.

Durante a pandemia, Aragão, que integrou a formação original do grupo Fundo de Quintal, ao lado de Almir Guineto, foi internado na UTI com covid em 2020.

