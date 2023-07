Grêmio Testes e avaliações marcam semana das Gurias Gremistas

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

Nessa semana, os testes foram conduzidos pela equipe da UFRGS. Foto: Morgana Schuh/Grêmio Nessa semana, os testes foram conduzidos pela equipe da UFRGS. (Foto: Morgana Schuh/Grêmio) Foto: Morgana Schuh/Grêmio

O Grêmio finalizou, na manhã deste sábado (15), as atividades previstas no calendário da primeira semana de treinamentos após retorno do recesso do plantel. Desde terça-feira (11), data em que o grupo se reapresentou, os trabalhos foram direcionados, em sua totalidade, à parte física.

A equipe de preparação física orientou treinos focados no condicionamento e força, assim como atividades com e sem bola em campo. A quinta e sexta-feira foram dedicadas às avaliações e testes físicos, realizados junto dos parceiros do cClube, por meio do DCSP (Departamento de Ciência, Saúde e Performance).

Nessa semana, os testes foram conduzidos pela equipe da UFRGS (Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul). As atletas realizaram testes isocinéticos e a avaliação da composição corporal.

Já na próxima terça-feira (18), o grupo deve realizar mais uma bateria de avaliações, como saltos, força, Yo-Yo Test, na ocasião, junto da UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre).

Após o treino da manhã deste sábado (15), as atletas terão o domingo para recuperação passiva, voltando aos trabalhos na segunda-feira.

