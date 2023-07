Inter Celeiro de Ases abre disputa da final do Gauchão Sub-17

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Comandada por Eder Moraes, a categoria juvenil da base colorada encerrou a primeira fase do Gauchão na liderança do grupo B. Foto: Jota Finkler/Inter Comandada por Eder Moraes, a categoria juvenil da base colorada encerrou a primeira fase do Gauchão na liderança do grupo B. (Foto: Jota Finkler/Inter) Foto: Jota Finkler/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Invicto, com nove vitórias e dois empates nos 11 jogos que travou na competição, o Inter abre a final do Gauchão Sub-17 neste sábado (15). O Grenal, que corresponde ao duelo de ida da decisão estadual, ocorre no CT de Alvorada, a partir das 15h. O acesso à partida será gratuito, liberado mediante confirmação de presença e doação de 1kg de alimento não perecível.

Comandada por Eder Moraes, a categoria juvenil da base colorada encerrou a primeira fase do Gauchão na liderança do grupo B. Nos sete jogos que disputou dentro da chave, o Celeiro conquistou seis vitórias e um empate, diante do Apafut. Já nas quartas de final, o clube gaúcho bateu o Cruzeiro-RS pelo placar agregado de 10 a 0.

Tanto o jogo de ida quanto o da volta contra o Cruzeiro foram encerrados em 5 a 0 para o Inter, que desta forma avançou para enfrentar o Gramadense na semifinal. Diante do time da Serra, o primeiro embate, disputado fora de casa, foi vencido por 2 a 1. Uma semana mais tarde, no dia primeiro de julho, o Colorado carimbou vaga na final após empate de 3 a 3 no CT de Alvorada.

A artilharia colorada no Gauchão Sub-17 é capitaneada por Gabriel Ramos, que já balançou as redes sete vezes no Estadual. Gabriel Carvalho e Leonan, com seis gols cada, aparecem na sequência da lista, que ainda conta com Vytor Kawan (quatro), Rodriguinho e Ricardo Mathias (três), Allex (dois) e Guilherme Bahia, Gustavo Lima, Dionathan e Kauã Barbosa, todos com um.

O jogo de volta da final do Gauchão Sub-17 está previsto para as 15h do próximo sábado (22). Com mando de campo do rival, o duelo terá como palco o CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/celeiro-de-ases-abre-disputa-da-final-do-gauchao-sub-17/

Celeiro de Ases abre disputa da final do Gauchão Sub-17

2023-07-15