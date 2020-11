Política O prefeito Jorge Pozzobom obtém segundo mandato em Santa Maria

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

O prefeito reeleito venceu nas duas zonas eleitorais da cidade. (Foto: Divulgação/ Facebook Jorge Pozzobom)

O atual prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) foi reeleito para o segundo mandato em Santa Maria. Ele obteve 57,29% dos votos (71.927) e derrotou Sérgio Cechin, do PP, vice-prefeito da cidade, que recebeu 42,71%% dos votos (52.616).

O prefeito reeleito venceu nas duas zonas eleitorais da cidade. A eleição no município teve abstenção de 31,34% (64.016). Votos nulos foram 5,66% (7.935), e brancos, 4,84% (6.788). No primeiro turno, Sérgio Cechin teve 26,49% dos votos, e Jorge Pozzobon, que é o atual prefeito da cidade, obteve 24,89%. O pleito teve seis concorrentes.

Discurso

Já eleito, Pozzobom realizou seu primeiro pronunciamento em público. Agradeceu aos partidos que compuseram a coligação que o elegeu, PTC, Dem, PTB, Podemos, PS, além do PSDB. “Quero agradecer todos os partidos, ou melhor aquela meia dúzia de partidos que optaram por seguir um caminho seguro em direção ao futuro”, afirmou.

Agradeceu a equipe de saúde do município, que, segundo ele, fez com que Santa Maria estivesse com os “melhores índices de pessoas recuperadas e o menor índice de mortalidade”.

Além disso, agradeceu a imprensa e dedicou a vitória à esposa, Janice. “Minha vida foi sempre feita de superação, sempre foi feita de desafio, sempre foi feia de amor, coragem e e determinação. Mas tudo que começou quando conheci uma pessoa, a pessoa que sem sombra de dúvida foi um divisor da minha vida que é a Janice”, disse.

