Tecnologia Jornada 4.0 da Mercopar 2022 abre inscrições para participação de empresas gaúchas

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

Iniciativa chega a sua quinta edição com o tema “Da tecnologia à competitividade”. Foto: Eduardo Rocha Foto: Eduardo Rocha

Empresas gaúchas que desenvolvem projetos inovadores e soluções digitais para a indústria já podem garantir presença na “Jornada 4.0 – Da tecnologia à competitividade”. Com espaços virtuais e físicos para a concretização de negócios e intercâmbio de conteúdo técnico, a iniciativa ocorre durante a 31ª Mercopar – Feira de Inovação Industrial, de 18 a 21 de outubro, em Caxias do Sul. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas até 20 de agosto pelo site.

Em 2022, a Jornada 4.0 chega a sua quinta edição consolidada como uma das ações mais assertivas da Mercopar no que tange ao fomento de novas oportunidades de negócios, conectando soluções inovadoras a demandas de mercado. Podem se inscrever empresas de pequeno, médio e grande porte, preferencialmente ligadas à Célula Conceito da Indústria 4.0, à Rede RS Indústria 4.0, ou que atuem como fornecedoras de tecnologias habilitadoras do segmento, como Manufatura Aditiva (impressão 3D), Big Data – Mineração de Dados, Analytics, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Integração de Sistemas, Robótica Avançada, Manufatura Digital,Computação em Nuvem, Segurança Digital, Sistemas de Simulação, entre outras.

Além do estande físico exclusivo da Jornada 4.0, as 14 empresas selecionadas poderão usufruir de benefícios na Mercopar. A “Jornada 4.0 – Da tecnologia à competitividade” é uma realização do Conselho de Inovação e Tecnologia – CITEC da Fiergs e do IEL/RS, integrante do Sistema Fiergs que atua na promoção do desenvolvimento profissional e organizacional por meio da inovação, em modalidades como capacitações, serviços de consultoria, promoção de espaços para experimentação e encaminhamento de estagiários para o mercado de trabalho.

Mercopar 2022

Promovida pelo Sebrae RS e pela Fiergs, a maior feira de indústria e inovação da América Latina será realizada de 18 a 21 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. A 31ª edição da Mercopar retoma os quatro dias de programação e consolida sua expansão ao incorporar 60% a mais de área útil em relação ao espaço ocupado no ano anterior.

O evento multissetorial contará, ao todo, com 32 mil metros quadrados para receber expositores e visitantes com foco na geração de negócios e promoção de conteúdo de segmentos como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem. Em 2021, reuniu 346 expositores e gerou R$ 224 milhões em negócios, um crescimento de 75% em relação a 2020.

