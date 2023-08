Porto Alegre Jornada de Endoscopia Ginecológica terá mutirão de cirurgias de endometriose em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A ideia é difundir a endoscopia ginecológica focando na educação médica Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre terá a 1ª Jornada de Endoscopia Ginecológica e Mutirão de Cirurgias de Endometriose. O evento ocorre nesta sexta-feira e sábado, 4 e 5, no HMIPV (Hospital Materno Infantil Presidente Vargas).

Além dos debates, a programação prevê a realização de cirurgias de endometriose com tratamento por via minimamente invasiva em pacientes do hospital, que atende pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A ideia é difundir a endoscopia ginecológica focando na educação médica. A programação conta com momentos de transmissão ao vivo e prevê a participação de especialistas como o coordenador do serviço de Endoscopia Ginecológica do HMIPV, Pablo Wesz Nascimento.

De fora do Rio Grande do Sul, estão confirmadas as presenças dos médicos Paulo Ayroza Ribeiro e Helizabet Salomão Abdalla Ribeiro, referências nacionais na área da endometriose, que atuam na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Os dois convidados serão os responsáveis pelas cirurgias, realizadas no bloco cirúrgico do HMIPV, que serão assistidas em tempo real a quem estiver no auditório.

Para a médica Helizabet Salomão, esse formato de evento traz muitas informações sobre diagnóstico, sintomas e tratamento, além do mutirão de cirurgias. “A iniciativa é fundamental para o desenvolvimento e disseminação da endoscopia ginecológica e da cirurgia minimamente invasiva no país”, avalia a especialista.

A endometriose é uma doença inflamatória provocada por células do endométrio (tecido que reveste o útero) que, em vez de serem expelidas durante a menstruação, se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar.

“Muitas sofrem por anos com cólicas intensas e dificuldade para engravidar, sem saber que esses podem ser sinais de endometriose”, destaca o diretor do HMIPV, Cincinato Fernandes Neto. A doença tem tratamento, mas é preciso identificar os sintomas e buscar ajuda médica.

Conforme o Ministério da Saúde, a estimativa é de que uma a cada dez mulheres sofra com os sintomas da doença e desconheça a sua existência. Em 2021, mais de 26,4 mil atendimentos foram feitos no SUS, e oito mil internações registradas na rede pública de saúde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/jornada-de-endoscopia-ginecologica-tera-mutirao-de-cirurgias-de-endometriose-em-porto-alegre/

Jornada de Endoscopia Ginecológica terá mutirão de cirurgias de endometriose em Porto Alegre

2023-08-02