Acontece Jornada Financeira 2020 da FFP aborda o impacto da pandemia nos investimentos

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Divulgação/ Marcos Santos/USP Imagens)

Os impactos da pandemia de Covid-19 na economia estarão em pauta nesta quinta-feira (18), às 17h30, na Jornada Financeira 2020 da Fundação Família Previdência (FFP). A edição deste ano será realizada online, com transmissão ao vivo pelo canal Família Previdência no Youtube.

O encontro terá a presença dos especialistas em investimentos da FFP Bernardo Baggio e Jussié Trentin e será mediado pelo Diretor Financeiro da entidade, Gilberto Valdez. O cenário do momento, as perspectivas a curto e longo prazo e as fortes oscilações nos preços dos ativos de renda fixa e variável serão alguns dos temas abordados durante o evento.

“O ano de 2020 está difícil para os investidores, no entanto, quem trabalha com visão de longo prazo em seus portfólios tem melhores condições de passar pela pandemia com mais tranquilidade”, afirma Valdez.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece